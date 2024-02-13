Миллиардер Уоррен Баффет рассказал, кому достанется его наследство

Легендарный инвестор Уоррен Баффет обеспечил существенную прибыль акционерам своей компании Berkshire Hathaway. С 1964 по 2022 год общий прирост Berkshire составил 3 787 464%, пишет Уyahoo.com.

Учитывая поразительный послужной список, можно предположить, что Баффет хотел бы, чтобы эта успешная траектория продолжилась и после его смерти. Но, как выяснилось, у миллиардера из Омахи другой план.

В своем письме акционерам Berkshire от 2013 года Баффет пролил свет на директивы, которые он включил в свое завещание.

“Одно завещание предусматривает, что наличные будут переданы доверенному лицу в пользу моей жены. Мой совет доверительному управляющему не может быть более простым: вложите 10% наличных в краткосрочные государственные облигации и 90% в очень дешевый индексный фонд S&P 500”, - написал он.

Баффет рекомендовал использовать индексный фонд Vanguard S&P 500.

“Я считаю, что долгосрочные результаты траста от такой политики будут выше, чем у большинства инвесторов - будь то пенсионные фонды, учреждения или частные лица, которые нанимают высокооплачиваемых менеджеров”, — сказал он.

Индексный фонд S&P 500 - это тип взаимного фонда или биржевого фонда, предназначенный для воспроизведения показателей индекса S&P 500 - основного ориентира для фондового рынка США.

Индекс отражает динамику акций 500 крупнейших компаний, котирующихся на фондовых биржах США, и часто считается барометром экономики в целом.

Во время ежегодного собрания акционеров Berkshire в 2021 году Баффет ответил на вопрос о том, является ли его указание попечителям его имущества инвестировать значительные средства в индексный фонд недостатком доверия к руководству Berkshire.

“Ну, нет, потому что мы говорим всего об 1% моего имущества”, - пояснил он. И уточнил, что примерно 99,7% его наследия пойдет либо благотворительным организациям, либо федеральному правительству.