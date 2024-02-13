Миллиардер Уоррен Баффет рассказал, кому достанется его наследство

10:09 2024-02-13
Миллиардер Уоррен Баффет рассказал, кому достанется его наследство

Один из самых богатых людей на планете хочет завещать свои активы благотворительным фондам или власти Америки.

Легендарный инвестор Уоррен Баффет обеспечил существенную прибыль акционерам своей компании Berkshire Hathaway. С 1964 по 2022 год общий прирост Berkshire составил 3 787 464%, пишет Уyahoo.com.

Учитывая поразительный послужной список, можно предположить, что Баффет хотел бы, чтобы эта успешная траектория продолжилась и после его смерти. Но, как выяснилось, у миллиардера из Омахи другой план.

В своем письме акционерам Berkshire от 2013 года Баффет пролил свет на директивы, которые он включил в свое завещание.

“Одно завещание предусматривает, что наличные будут переданы доверенному лицу в пользу моей жены. Мой совет доверительному управляющему не может быть более простым: вложите 10% наличных в краткосрочные государственные облигации и 90% в очень дешевый индексный фонд S&P 500”, - написал он.

Баффет рекомендовал использовать индексный фонд Vanguard S&P 500.

“Я считаю, что долгосрочные результаты траста от такой политики будут выше, чем у большинства инвесторов - будь то пенсионные фонды, учреждения или частные лица, которые нанимают высокооплачиваемых менеджеров”, — сказал он.

Индексный фонд S&P 500 - это тип взаимного фонда или биржевого фонда, предназначенный для воспроизведения показателей индекса S&P 500 - основного ориентира для фондового рынка США.

Индекс отражает динамику акций 500 крупнейших компаний, котирующихся на фондовых биржах США, и часто считается барометром экономики в целом.

Во время ежегодного собрания акционеров Berkshire в 2021 году Баффет ответил на вопрос о том, является ли его указание попечителям его имущества инвестировать значительные средства в индексный фонд недостатком доверия к руководству Berkshire.

“Ну, нет, потому что мы говорим всего об 1% моего имущества”, - пояснил он. И уточнил, что примерно 99,7% его наследия пойдет либо благотворительным организациям, либо федеральному правительству.

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