Страшный оползень на Филиппинах похоронил всю деревню золотодобытчиков

Число погибших в результате мощного оползня, обрушившегося на деревню золотодобытчиков на юге Филиппин, возросло до 54 человек. Еще 63 жителя по-прежнему числятся пропавшими без вести, сообщает Уahoo.com со ссылкой на местные власти.

Оползень обрушился на горную деревню Масара в провинции Давао-де-Оро после нескольких недель проливных дождей.

Правительство провинции Давао-де-Оро сообщило в своем посте в Facebook, что обнаружено 54 тела. По меньшей мере 32 жителя получили травмы, но выжили.

А 63 - числятся пропавшими без вести. Среди пропавших без вести и золотодобытчики, которые ждали в двух автобусах, чтобы их отвезли домой. В этот момент сошел оползень и похоронил их.