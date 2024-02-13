В соцсетях разгорелся горячий спор, стоит ли звать на свадьбу подружку с ребенком-младенцем

Большой спор разгорелся в Facebook в онлайн-сообществе по поволу того, можно ли приходить на торжество с грудными детьми, пишет Уahoo.com.

Все началось с того, что невеста написала о том, что одна из ее подружек призналась, что беременна.

Она подсчитала, что, поскольку свадьба "состоится не раньше 2025 года", и к тому времени ребенку исполнится почти год. И подружка призналась, что ей придется появиться на девичнике и основном празднике с крохой.

Невеста ответила, что "сожалеет", но "свадьба будет без детей". Тем более что, по всей вероятности, молодая мама будет кормить ребенка грудью.

Однако подружка настаивала на своем, обещая даже взять на себя расходы на гостиницу и так далее. Тогда невеста обратилась к группе, чтобы выслушать мнения других людей.

Пользователи будто ждали вопроса, интернет взорвался от эмоций. При этом мнения разделились. Одни считают, что девушка должна быть верна дружбе и учесть новый статус подруги, а другие высказались резко против гостьи с младенцем.