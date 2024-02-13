В Сингапуре есть торговые автоматы с элитными автомобилями

Они представляют собой 15-этажную постройку, разделенную на ячейки, места здесь хватает на 60 машин.
В таком торговом автомате обычно представлены автомобили Ламборждини, Феррари, Бентли, многие из них ярких цветов.
На первом этаже можно выбрать понравившийся автомобиль, который будет переставлен на парковку.
Первый такой автомат появился в Теннеси в США, однако в нем было только 5 этажей.
Нужно было заполнить документы и получить большую монету, которую следовало опустить в прорезь, чтобы получить машину.
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