Туристы арендовали дом во Франции и нашли там труп

Жуткое открытие ждало туристов, арендовавших квартиру на Airbnb в пригороде Страсбурга, пишет Уahoo.com.

По данным издания, путешественники наткнулись на "тело мужчины лет сорока, лежащего без движения в одной из комнат". Они вызвали спасателей и полицию. Пожарные смогли быстро подтвердить, что человек был мертв уже нескольких часов - задолго до прибытия туристов.

Полицейские связались с владельцем квартиры, который позволил им идентифицировать жертву как одного из его родственников, родившегося "примерно в 1975 году".

Также, по словам владельца, этот человек отвечал за уборку и наведение порядка в квартире перед приходом каждого нового жильца.

Согласно первоначальным материалам расследования, мужчина скончался "естественной смертью" во время уборки.