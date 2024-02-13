Туристы арендовали дом во Франции и нашли там труп

14:57 2024-02-13
Туристы арендовали дом во Франции и нашли там труп

Как утверждается, умерший в снятой квартире мужчина отвечал за уборку помещения и подготовку жилплощади к последующей сдаче в аренду.

Жуткое открытие ждало туристов, арендовавших квартиру на Airbnb в пригороде Страсбурга, пишет Уahoo.com.

По данным издания, путешественники наткнулись на "тело мужчины лет сорока, лежащего без движения в одной из комнат". Они вызвали спасателей и полицию. Пожарные смогли быстро подтвердить, что человек был мертв уже нескольких часов - задолго до прибытия туристов.

Полицейские связались с владельцем квартиры, который позволил им идентифицировать жертву как одного из его родственников, родившегося "примерно в 1975 году".

Также, по словам владельца, этот человек отвечал за уборку и наведение порядка в квартире перед приходом каждого нового жильца.

Согласно первоначальным материалам расследования, мужчина скончался "естественной смертью" во время уборки. 

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