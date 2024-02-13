Aston Martin представил обновленный Vantage GT3 2024

Aston Martin официально представила свой Vantage GT3 2024 года выпуска, сообщает Уahoo.com.
Новый Vantage GT3 - первый гоночный автомобиль этой марки, разработанный в сотрудничестве Aston Martin Performance Technologies и Aston Martin Racing, уточняет издание.
Это - усовершенствованная версия автомобиля предыдущего поколения, который был выпущен еще в 2018 году и находился в разработке с осени 2022 года до начала трековых испытаний в третьем квартале прошлого года.
По словам представителя компании Адама Картера, британский бренд планирует доставить клиентам 30 своих новых Vantage GT3 уже к концу года.
Выступая перед СМИ накануне глобального гоночного дебюта автомобиля на Rolex 24 Hours в Дайтоне, Картер изложил цели Aston Martin в отношении автомобиля. Ожидается, что первоначально в гонках примут участие 10 машин, остальные поставки будут завершены в течение года.
“Речь идет о расстановке приоритетов поставок в соответствии с началом чемпионатов - чтобы обеспечить максимальный охват новым автомобилем всех чемпионатов", - заявил Картер.
По словам представителя фирмы, со временем планируется расширить весь рынок GT3 и развивать его.
“Мы могли бы продать больше автомобилей. Но приоритет заключается в том, чтобы убедиться, что покупатели получат машину, проведут тесты и гонки в соответствии с чередованием чемпионатов", - отметил специалист.
Картер считает, что участие автомобиля в гонках по всему миру, в том числе в IMSA и FIA WEC, а также в региональных чемпионатах и World Challenge, важно для его дебютного года.
“Мы очень благодарны за то, что получили заявки на участие в FIA WEC”, - сказал он.
Отзывы водителей и клиентов после 12 с половиной тысяч километров испытаний (включая 30-часовые тесты) в Европе, преимущественно в Сильверстоуне, Алькарасе и Портимао, по словам Картера, были “положительными”.
Новый автомобиль призван устранить некоторые недостатки предыдущей модели - главным образом в управляемости, а также в удобстве обслуживания. В нем изменилась геометрия передней и задней подвески, а также аэродинамика, расположение педалей газа.
Кроме того, автомобиль оснащен быстросменной раскладушкой спереди и “улучшенным механизмом, позволяющим быстро изменять угол наклона крыла”. Примечательно, что двигатель идентичен предыдущему Vantage - как и трансмиссия с коробкой передач.
"Новый GT3 Vantage в значительной степени ориентирован на более широкое окно настроек. Мы хотим, чтобы гоночные автомобили представляли дорожные автомобили. Дорожный автомобиль Aston Martin очень удобен в управлении и внушает уверенность", - заявил представитель компании.
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