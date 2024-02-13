Aston Martin представил обновленный Vantage GT3 2024

Aston Martin официально представила свой Vantage GT3 2024 года выпуска, сообщает Уahoo.com.

Новый Vantage GT3 - первый гоночный автомобиль этой марки, разработанный в сотрудничестве Aston Martin Performance Technologies и Aston Martin Racing, уточняет издание.

Это - усовершенствованная версия автомобиля предыдущего поколения, который был выпущен еще в 2018 году и находился в разработке с осени 2022 года до начала трековых испытаний в третьем квартале прошлого года.

По словам представителя компании Адама Картера, британский бренд планирует доставить клиентам 30 своих новых Vantage GT3 уже к концу года.

Выступая перед СМИ накануне глобального гоночного дебюта автомобиля на Rolex 24 Hours в Дайтоне, Картер изложил цели Aston Martin в отношении автомобиля. Ожидается, что первоначально в гонках примут участие 10 машин, остальные поставки будут завершены в течение года.

“Речь идет о расстановке приоритетов поставок в соответствии с началом чемпионатов - чтобы обеспечить максимальный охват новым автомобилем всех чемпионатов", - заявил Картер.

По словам представителя фирмы, со временем планируется расширить весь рынок GT3 и развивать его.

“Мы могли бы продать больше автомобилей. Но приоритет заключается в том, чтобы убедиться, что покупатели получат машину, проведут тесты и гонки в соответствии с чередованием чемпионатов", - отметил специалист.

Картер считает, что участие автомобиля в гонках по всему миру, в том числе в IMSA и FIA WEC, а также в региональных чемпионатах и World Challenge, важно для его дебютного года.

“Мы очень благодарны за то, что получили заявки на участие в FIA WEC”, - сказал он.