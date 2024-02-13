В США выставили на продажу уникальный Porsche Speedster 1989 года выпуска с пробегом всего 13 тысяч миль

15:43 2024-02-13
В США выставили на продажу уникальный Porsche Speedster 1989 года выпуска с пробегом всего 13 тысяч миль

Предполагается, что этот лот заинтересует многих коллекционеров, при этом первоначальная стоимость автомобиля не называется.

Porsche 911 Speedster 1989 года выпуска с пробегом всего 13 тысяч миль выставлен на аукцион в США на сайте Bring a Trailer. Как сообщает Уahoo.com, всего было выпущено 823 экземпляров таких авто для американского рынка.

Приобретенный дилером в 2023 году, этот редкий автомобиль темно-синего цвета теперь ищет своего следующего хозяина.

В нем расширенный задний кузов, напоминающий современный 911 Turbo, и характерная задняя часть с откидным верхом из стеклопластика, укороченные ветровое стекло и боковые стекла.

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Автомобиль оснащен 16-дюймовыми колесами Fuchs, дополненными шинами Pirelli P Zero.

Черные суппорты Porsche script на роторах с поперечной просверленностью обеспечивают быстрое торможение. 3,2-литровый шестицилиндровый двигатель выдает 215 лошадиных сил.

В автомобиле есть кондиционер, круиз-контроль, стеклоподъемники с ручным управлением. А кассетная стереосистема Blaupunkt обеспечивает комфорт и развлечения в дороге.

Предполагается, что этот лот заинтересует многих коллекционеров. Первоначальная стоимость автомобиля при этом не называется. 

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