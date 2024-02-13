В церкви Хьюстона женщина с ребенком устроила перестрелку

16:01 2024-02-13
В церкви Хьюстона женщина с ребенком устроила перестрелку

Дама-стрелок погибла, ее семилетний сын тяжело ранен, о мотивах нападения американки на церковь неизвестно.

Очередная трагедия с использованием оружия произошла в США. Огонь в популярной техасской мегацеркви телеевангелиста и пастора Джоэла Остина в Лейквуде, расположенной примерно в 6 милях от центра Хьюстона, открыла женщина, которая пришла туда с 7-летним сыном.

Как уточняет Уahoo.com, нападавшая погибла от пуль сотрудников правоохранительных органов на месте происшествия. Ребенок в результате стрельбы оказался в критическом состоянии. Ранения получил еще один мужчина.

Женщина была опознана как 36-летняя Дженесс Ивонн Морено. Она вошла в церковь незадолго до 2 часов дня в плаще и рюкзаке и открыла огонь, сообщил начальник полиции Хьюстона Трой Финнер.

Офицеры “застрелили ее в целях самообороны” после того, как нападавшая направила на них свое оружие. Ее сын во время стрельбы был ранен в голову и остается в больнице в критическом состоянии.

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Полиция не поделилась подробностями о возможном мотиве стрельбы. Перестрелка произошла, когда в церкви был перерыв между службами.

По словам полиции, женщина-стрелок использовала законно приобретенный AR-15 с наклейкой “Палестина”.  По данным источника издания в федеральных правоохранительных органах, в ее сумке также было оружие 22-го калибра.

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