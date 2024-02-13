Почти 2 млн долларов заплатит американская пара, спровоцировавшая пиротехникой большой пожар в Эльдорадо

16:20 2024-02-13
Почти 2 млн долларов заплатит американская пара, спровоцировавшая пиротехникой большой пожар в Эльдорадо

В результате пожара погиб пожарный Лесной службы США Чарльз Мортон, 13 человек пострадали, было разрушено пять домов.

Супружеская пара в 2020-м году неудачно повеселилась на вечеринке, где раскрыла гостям пол будущего ребенка.

На празднике семья использовала пиротехнику, которая вызвала массовый пожар в Эльдорадо в округе Сан-Бернардино.

Как сообщает Уahoo.com, всего в тот горячий день пламя охватило 22 000 акров земли в парке Юкайпа.

В результате пожара погиб пожарный Лесной службы США Чарльз Мортон, еще двое спасателей получили ранения.

Пострадали 13 человек, разрушено пять домов, сотни людей были вынуждены эвакуироваться.

Виновного в ЧП Рефухио Мануэля Хименеса-младшего приговорили к году окружной тюрьмы, двум годам условно за тяжкое преступление и общественным работам, сообщает прокуратура округа Сан-Бернардино.

Анджелина Хименес также признала себя виновной и приговорена к году условного заключения и общественным работам. Хименесам также было предписано выплатить компенсацию жертвам в размере 1 789 972 долларов.

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