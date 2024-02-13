Кратер в пустыне Туркменистана пылает уже 50 лет

Посреди песков пустыни Каракум в Туркменистане, прямо в земле образовалась гигантская дыра, в которой пылает пламя.

Эти кадры стали вирусными. Туда вереницей потянулись туристы.

Ведь поистине завораживающе выглядят языки пламени, вздымающиеся из недр Земли, которые лижут песок под ногами восторженных наблюдателей.

Путешественники приезжают сюда со всех уголков России и Туркменистана, чтобы полюбоваться необычной картиной.

Особенно ночью к странному ощущению зрителя, присоединяется толика первобытного ужаса перед неизведанным.

Зарево от пламени освещает всё вокруг и это место становится заметным в пределах десятка километров.

Вблизи эта феерия выглядит страшно и неумолимо, как вечность.

Если подойти ближе, к самому обрыву, насколько позволит температура, то можно рассмотреть, как пламя ползёт по стенам ямы, его огоньки, как озорные чёртики, пляшут во впадинках и трещинках этих ревущих стен.

На дне словно горят десятки факелов, языки которых достигают 10-15 метров.

Тем более становится не по себе, если знаешь, что этот «портал в потустороннее» располагается вблизи разрушенной деревни с символичным названием Дарваза, что в переводе с туркменского, обозначает те самые «Ворота».

Вот только селение образовалось тут задолго до появления этого жуткого явления.

Как возникли «Ворота в ад» и что они успели «утащить»:

Происходящее стало результатом деятельности человека. «Адская достопримечательность» обязана своим появлением советским геологам.

Ровно 50 лет назад, в 1971 году, на этом месте было обнаружено скопление газа. Разведочная экспедиция принялась за дело. Установив оборудование, люди стали бурить скважину.

В какой-то момент произошел неловкий инцидент: геологи неожиданно вскрыли большую подземную полость, которая поглотила в себе всё их оборудование, включая буровую вышку и транспорт.

Совсем по другому дело обстояло с гигантской карстовой воронкой, которая самостоятельно образовалась на полях Мексики и поглотила целое ранчо, оставив людей без жилья.

Из подземного отверстия вырвалась волна природного газа. К счастью, люди не пострадали. А чтобы не нанести вред жителям находившегося рядом села, распространением газа в атмосфере, было принято решение его поджечь.

Люди надеялись, что содержимое природного резервуара выгорит за несколько часов или дней, а оставшееся без подпитки пламя, потухнет самостоятельно.