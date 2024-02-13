Что делать с опавшими яблоками: советы садоводов

19:21 2024-02-13
Что делать с опавшими яблоками: советы садоводов

Причинами опадания плодов могут быть как сильные ветра, различные заболевания, так и сортовые особенности.

Падалицу можно и нужно применять с пользой. Для этого внимательно осмотрите собранные под деревьями плоды.

Перезревшие и внешне здоровые, а также те, что упали из-за дождя или ветра, смело перерабатывайте в пищу.

Не забывайте, что храниться они не будут, поэтому использовать их нужно сразу же.

А вот плоды с признаками гнили в кулинарии совершенно непригодны.

Тем не менее не спешите от них избавляться. Есть несколько вариантов их применения на участке.

Компостирование:

Падалица является очень сочной органикой. И было бы глупо не воспользоваться таким природным удобрением.

Чтобы получить гарантированный результат, обязательно перестелите сброшенные плоды сорняками, скошенной травой или компостом слоем 10-20 см.

Закрытый способ компостирования падалицы станет барьером для проникновения ос и прочих назойливых насекомых, а также ограничит рассеивание инфекций по саду.

Важный нюанс такого компостирования - это необходимость добавления раскисляющих компонентов.

Для этих целей подойдут печная зола, доломитовая мука, строительный мел, известь.

Подготовка теплых грядок для ранневесенних посевов:

После сбора урожая овощей выкопайте на месте будущей грядки траншею глубиной 1-1,5 штыка лопаты.

На дно разложите падалицу и раскислитель. Можете добавить сорняки, мелкие ветки, скошенную траву.

Присыпьте торфом, засыпьте землей и хорошо утрамбуйте. Периодически проливайте подготовленную грядку.

Для ускорения компостирования и подавления патогенной микрофлоры используйте биологические препараты.

В результате вы получите качественный, здоровый материал для выращивания богатого урожая в будущем году.

Захоронение падалицы в крупных ямах:

Заполните их слоями из опавших плодов, травы, торфа, раскислителя, а также внесите триходерму.

У вас получится идеальное место для будущего посева бахчевых культур.

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