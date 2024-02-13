Что делать с опавшими яблоками: советы садоводов

Падалицу можно и нужно применять с пользой. Для этого внимательно осмотрите собранные под деревьями плоды.
Перезревшие и внешне здоровые, а также те, что упали из-за дождя или ветра, смело перерабатывайте в пищу.
Не забывайте, что храниться они не будут, поэтому использовать их нужно сразу же.
А вот плоды с признаками гнили в кулинарии совершенно непригодны.
Тем не менее не спешите от них избавляться. Есть несколько вариантов их применения на участке.
Компостирование:
Падалица является очень сочной органикой. И было бы глупо не воспользоваться таким природным удобрением.
Чтобы получить гарантированный результат, обязательно перестелите сброшенные плоды сорняками, скошенной травой или компостом слоем 10-20 см.
Закрытый способ компостирования падалицы станет барьером для проникновения ос и прочих назойливых насекомых, а также ограничит рассеивание инфекций по саду.
Важный нюанс такого компостирования - это необходимость добавления раскисляющих компонентов.
Для этих целей подойдут печная зола, доломитовая мука, строительный мел, известь.
Подготовка теплых грядок для ранневесенних посевов:
После сбора урожая овощей выкопайте на месте будущей грядки траншею глубиной 1-1,5 штыка лопаты.
На дно разложите падалицу и раскислитель. Можете добавить сорняки, мелкие ветки, скошенную траву.
Присыпьте торфом, засыпьте землей и хорошо утрамбуйте. Периодически проливайте подготовленную грядку.
Для ускорения компостирования и подавления патогенной микрофлоры используйте биологические препараты.
В результате вы получите качественный, здоровый материал для выращивания богатого урожая в будущем году.
Захоронение падалицы в крупных ямах:
Заполните их слоями из опавших плодов, травы, торфа, раскислителя, а также внесите триходерму.
У вас получится идеальное место для будущего посева бахчевых культур.