Как весной спасать плодовые деревья от парши и прочих болезней

Весной, во влажную погоду, когда температура поднимется до +7°C, мириады спор вылетают на волю ветра и дождя.

И будут продолжать летать с апреля по июнь, разыскивая свою единственную и неповторимую. Вашу яблоню/грушу/сливу. А точнее, их молоденькие листья, покрытые капельками влаги. Сухие, а тем более старые и огрубевшие, им не по «зубам».

Чем опасна парша:

Во-первых, она безнадёжно портит товарный вид яблок и груш. Однобокими, уродливыми, невкусными они становятся. Конечно, не все, а только те, что заболели попозже. Молодые завязи, подхватив паршу, осыпаются.

Во-вторых, кора на поражённых побегах, растрескивается и шелушится, сильно поражённые веточки отмирают.

В-третьих, сильное развитие болезни приводит к быстрому опадению листьев, а это ослабляет растения. Они даже зимой из-за этого подмёрзнуть могут.

Как лечить деревья:

Прежде всего – убрать зимующие запасы инфекции. Львиная доля возбудителей парши и ржавчины зимуют на листьях (и мумифицированных плодах).

В микромире, обитающем в навозном перегное, такая активная жизнь идёт, что инфекцию пережуют и не заметят. Ну а растениям приятно: и шубка на корни к зиме, и вкусняшки по весне.

Можно опавшие листья пролить карбамидо-купоросной смесью. Ну а сжигать листву… ну… не стоит, если нет условий. Закон против.

Карбамид вообще штука очень хорошая. Весной и летом это азотная подкормка, а осенью – искореняющая обработка.

Только стоит его смешать с железным купоросом и мылом (для липучести).

Состав простой: мочевина 300 г, железный купорос 300 г, жидкое мыло 4 ст. ложки. И всё это на 10 л воды. Минимальная температура для обработки +5⁰С.

На такое опрыскивание хорошо отзываются сливы, алыча, персики, абрикосы и вишни, груши и плодовые кустарники.

А для обработки палых листьев можно сделать концентрацию мочевины побольше, 700-800 г/10 л. Органика от такого "компотика" быстро рассыпается в труху.

Вместе со спорами грибов. Кстати, в одной банке объёмом 0,5 л умещается 350-360 г мочевины.

Для растворения препарата берите тёплую воду, реакция эндотермическая, с поглощением тепла.