Для чего нужно подкармливать томаты солью

В качестве подкормки во время образования и созревания плодов готовят раствор, состоящий из подогретой до +25 градусов воды в количестве 10 л, 200 мл древесной золы и 1 ст. л. каменной соли.
После тщательного перемешивания приготовленное средство используют для полива растений каждую неделю.
Чтобы помидоры были более сладкими и вкусными, их каждые 10 дней поливают раствором, состоящим из 10 л теплой воды и 1 ст. л. поваренной соли.
Чтобы предупредить заражение или вылечить уже начавшийся фитофтороз растений, используют концентрированный раствор. Для его приготовления на 10 л воды добавляют 1 стакан натрия хлорида. Такие опрыскивания проводят 1 раз в 30 дней.
Чтобы улучшить действие раствора для опрыскивания, в него вводят немного мыла в жидком виде. Вместо жидкого средства можно добавить стружку от хозяйственного мыла и растворить ее в жидкости.
Положительное действие соленых растворов для помидоров состоит в следующем:
вкус созревших томатов улучшается, они становятся более сахаристыми;
растения защищены от грибковых заболеваний;
вредители не повреждают кусты.
При неправильном применении подкормки возможны следующие негативные последствия:
увеличивается кислотность почвы, возникают благоприятные условия для развития корнееда;
нарушается баланс полезных веществ в почве и в самом растении.
Превышение допустимой дозы хлорида натрия вызывает гибель урожая:
Соленые растворы в качестве удобрения на грядках с помидорами в полной мере покажут свою эффективность только при правильном применении.
Концентрация действующего вещества должна быть низкой.
Обработки должны проводиться не чаще 1 раза в 7 дней. Применять такую подкормку без крайней необходимости нельзя.
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