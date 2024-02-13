Для чего нужно подкармливать томаты солью

В качестве подкормки во время образования и созревания плодов готовят раствор, состоящий из подогретой до +25 градусов воды в количестве 10 л, 200 мл древесной золы и 1 ст. л. каменной соли.

После тщательного перемешивания приготовленное средство используют для полива растений каждую неделю.

Чтобы помидоры были более сладкими и вкусными, их каждые 10 дней поливают раствором, состоящим из 10 л теплой воды и 1 ст. л. поваренной соли.

Чтобы предупредить заражение или вылечить уже начавшийся фитофтороз растений, используют концентрированный раствор. Для его приготовления на 10 л воды добавляют 1 стакан натрия хлорида. Такие опрыскивания проводят 1 раз в 30 дней.

Чтобы улучшить действие раствора для опрыскивания, в него вводят немного мыла в жидком виде. Вместо жидкого средства можно добавить стружку от хозяйственного мыла и растворить ее в жидкости.

Положительное действие соленых растворов для помидоров состоит в следующем:

вкус созревших томатов улучшается, они становятся более сахаристыми;

растения защищены от грибковых заболеваний;

вредители не повреждают кусты.

При неправильном применении подкормки возможны следующие негативные последствия:

увеличивается кислотность почвы, возникают благоприятные условия для развития корнееда;

нарушается баланс полезных веществ в почве и в самом растении.

Превышение допустимой дозы хлорида натрия вызывает гибель урожая:

Соленые растворы в качестве удобрения на грядках с помидорами в полной мере покажут свою эффективность только при правильном применении.

Концентрация действующего вещества должна быть низкой.

Обработки должны проводиться не чаще 1 раза в 7 дней. Применять такую подкормку без крайней необходимости нельзя.