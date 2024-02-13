Кабачки и огурцы приобретают форму лампочки: с чем это связано

22:46 2024-02-13
Кабачки и огурцы приобретают форму лампочки: с чем это связано

Грушевидная форма плодов кабачков и огурцов - это показатель дефицита важных элементов.

В чем причина:

Неправильная форма у овощей бывает из-за нехватки калия.

Но бывает так, что дачники сбалансированно подкармливают растения, однако плоды все равно вырастают в форме лампочки.

В данном случае проблема заключается в кислой почве, в которой растения очень плохо усваивают калий. 

Что делать:

Необходимо раскислить почву. Делают это внесением любого подходящего для этих целей удобрения: доломитовой муки, древесной золы или мела. 

Чтобы в дальнейшем не допускать этого, нужно перед посадкой растений проверить кислотность грунта.

Переизбыток калия:

Можно наблюдать и обратную ситуацию, когда дачники слишком активно подкармливают растения сульфатом калия.

Давать это удобрение кабачкам и огурцам можно 2 раза за сезон и с интервалом в 30 дней. 

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