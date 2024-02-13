Почему опасно питаться однообразно: мнение эксперта

Некоторые люди могут есть свое любимое блюдо каждый день. Однако делать так не нужно.
Однообразный рацион способен спровоцировать проблемы со здоровьем.
Об этом рассказала эндокринолог Наталья Лазуренко.
Она отметила, что в случае, если меню у человека всегда одинаковое, то он не получает необходимое количество витаминов и питательных элементов.
В итоге организм легче подвергается вирусам.
Кроме этого, могут наблюдаться другие проблемы, к примеру, утомляемость, выпадение волос, при этом также ломкими становятся ногти.
«Человек должен питаться разнообразно с учетом белков, жиров, углеводов, которые нужны конкретно его организму с учетом его состояния, наличия каких-то заболеваний», - цитирует доктора «Москва 24».
Кроме этого, Лазуренко отметила, что важно при выборе продуктов учитывать возраст и тип питания, который больше подходит.
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