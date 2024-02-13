Идеальное средство для обработки семян перед посевом

Его всегда используют в медицине в качестве обеззараживающего средства.

Хлоргексидин - один из самых популярных антисептиков, особенно в последнее время.

Средство настолько хорошее, что его стали использовать и в быту, и в огородничестве.

Он прост в применении, ничего не нужно вымерять или взвешивать, а также разводить раствор.

Действует более легко, невозможно ошибиться с дозировкой при приготовлении раствора, а эффективность его не хуже марганцовки.

Средство недорогое, но в то же время очень эффективное. Оно поможет не допустить появление любых грибковых заболеваний.

Замачив семена в хлоргексидине, мы их отлично продезинфицируем.

Средство окажет хорошее стимулирующее действие, и семена быстрее проклюнутся, а рассада вырастет здоровой и крепкой.

Семена замачиваем на 20-30 минут в хлоргексидине, после замачивания можно сразу сажать.

Другой вариант: смочить марлевый тампон препаратом и завернуть в него семена, выдержать 20 минут.

Препарат можно использовать и не волноваться о последствиях, он не токсичен.