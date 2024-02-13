Идеальное средство для обработки семян перед посевом

Его всегда используют в медицине в качестве обеззараживающего средства.
Хлоргексидин - один из самых популярных антисептиков, особенно в последнее время.
Средство настолько хорошее, что его стали использовать и в быту, и в огородничестве.
Он прост в применении, ничего не нужно вымерять или взвешивать, а также разводить раствор.
Действует более легко, невозможно ошибиться с дозировкой при приготовлении раствора, а эффективность его не хуже марганцовки.
Средство недорогое, но в то же время очень эффективное. Оно поможет не допустить появление любых грибковых заболеваний.
Замачив семена в хлоргексидине, мы их отлично продезинфицируем.
Средство окажет хорошее стимулирующее действие, и семена быстрее проклюнутся, а рассада вырастет здоровой и крепкой.
Семена замачиваем на 20-30 минут в хлоргексидине, после замачивания можно сразу сажать.
Другой вариант: смочить марлевый тампон препаратом и завернуть в него семена, выдержать 20 минут.
Препарат можно использовать и не волноваться о последствиях, он не токсичен.
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