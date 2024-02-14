Меры, которые предупреждают развитие деменции

00:01 2024-02-14
Меры, которые предупреждают развитие деменции

Деменция поражает до 50 миллионов людей в год, недавно ВОЗ выпустила первые международные рекомендации в этой области.

Деменция — общий термин, который описывает потерю когнитивных функций (мышление, память, речь, способность сосредоточиться, внимание) и поведенческие особенности, влияющие на повседневную жизнь.

Один из вариантов деменции — болезнь Альцгеймера, также выделяют сосудистую деменцию. Вот как снизить риск ее развития.

1. Меньше пейте спиртного

Алкоголь медленно, но верно убивает клетки мозга. Максимальная рекомендованная доза — одна порция в день для женщин (эквивалент бутылки пива), две — для мужчин. Но чем меньше, тем лучше!

2. Занимайтесь спортом

Это важно сразу по двум причинам. Спорт улучшает состояние сердечно-сосудистой системы и благотворно влияет на работу мозга. Рекомендованное время тренировок — не меньше 2,5 часа в неделю.

3. Не курите

Никотиновая зависимость — одна из главных причин смертности. Табак повышает риск инфаркта и некоторых видов рака, а также может привести к ухудшению когнитивных функций.

4. Измеряйте давление

Опасно регулярное повышение давления до 140/90 и больше.

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