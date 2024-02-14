Что предпринять, чтобы добиться крупных размеров чеснока

Существует несколько проверенных временем хитростей, выполнение которых при классическом уходе за чесночной плантацией приводит к увеличению размеров формирующихся в земле головок чеснока.

Выламывание стрелок:

Речь идет о своевременном удалении стрелок у стрелкующихся озимых сортов.

Выброшенный цветонос формирует на конце шарообразное соцветие, внутри которого созревают воздушные луковицы или бульбочки.

Они являются семенным материалом для вегетативного размножения культуры.

Если на грядке оставить все стрелки, то кусты потратят больную часть соков на вызревание бульбочек.

А если их выломать, когда они еще тонкие и невысокие, с нераскрывшимся соцветием, напоминающим кончик острой стрелы, то питательные компоненты растительного организма будут израсходованы на процесс наращивания луковиц.

Освобождение верхней части луковиц чеснока от грунта в конце вегетации:

Второй способ увеличения размеров чесночных головок – отгребание земли от луковиц за 3-4 недели до момента выкопки.

Их освобождают от почвенной смеси примерно на треть, которая выступает над поверхностью грядки.

Мероприятие лучше проводить руками, чтобы не допустить появления механических повреждений.

По отзывам опытных овощеводов, данный прием способствует интенсивному поглощению корневой системой питательных компонентов из глубины почвы и приводит к усиленному наращиванию луковичной массы.

За три недели до предполагаемого срока уборки чеснока следует прекратить поливы.

Избыточная влага в мякоти луковиц хоть и приводит к увеличению веса головок, но при этом значительно снижает лежкость урожая.

В условиях средней полосы, крайний полив плантации озимого чеснока делают в последней декаде июня, а ярового – в первой декаде августа.