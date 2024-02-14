Опытные рыбаки дали совет, как не упустить крупную рыбу

08:03 2024-02-14
Опытные рыбаки дали совет, как не упустить крупную рыбу

Какие ошибки на рыбалке мешают ловить крупную рыбу: рассказывает бывалый рыболов с большим стажем.

Здесь проблема в том, что рыболов не всегда понимает разницы – рыба сама сошла, или рыбу он упустил? «Сошла» – это когда ты на этот момент повлиять не мог никак. Ну изначально за край губы просеклась рыба, тут ты уже ничего не поделаешь – сойдёт, так сойдёт.

А вот слово «упустил» уже поинтереснее – здесь уже рыболов совершил какую-то ошибку на вываживании. Но, принимать этого и провести работу над своей ошибкой, рыболов не хочет. Игнорирует он этот момент, а потом, через время, всё ту же ошибку совершает он, и снова рыбу упускает.

Рыболов, у которого опыта в вываживании крупной рыбы не так чтобы много, всегда торопится рыбу достать как можно быстрее. Например, ловил ты всегда карасей на 300 грамм, а тут подсел полуторакилограммовый красавец, на леску 0.12 мм.

Или щучка подсела килограмм на 5-7, а с такими ты не боролся ни разу. Паника, азарт, хочется в максимально короткие сроки эту рыбу выудить. Здесь, как правило, либо леска обрывается, либо на резком рывке просто из губы крючок вылетает, либо ещё что-то. Обидно. Очень обидно!..

Простое, но рабочее правило – чем крупнее рыба, тем дольше должно быть её вываживание. Запомните его раз и навсегда. Поверьте, не будете вы торопиться, крупных экземпляров в руках подержите побольше.

Но у многих есть такая проблема. В теории все всё понимают, знают, что не стоит торопиться на вываживании.

Но, как подсядет на жерлицу щучка килограмм на 5, сразу всё забывается. В голове он уже планирует, как фотографии коллегам с работы будет отправлять.

Вываживает максимально быстро, форсирует события. Нет, чтобы дать щуке погулять немного, постравливать леску, тянет он эту щуку нагло, все её рывки игнорирует, ну и обрывает леску постоянно.

Досадные крики на весь водоём, мат. И ещё одна история об упущенном трофее в копилку отправляется. А вины то здесь нет ничьей, кроме как его самого.

Важно дать крупной рыбе немного погулять, чтобы устала она. А как перестанет биться, как успокоится, можно аккуратно вываживать. Без резких движений.

Даже карасик грамм на 500 может такого жару задать на короткой дистанции, что поводки и 0.12 диаметра обрывает.

Здесь отрабатывать удилищем нужно правильно, не торопиться. И при этом слабину ни в коем случае нельзя давать, тоже частая ошибка.

Про фрикцион тоже не забываем, всё-таки не зря он был придуман.

Всё, что вы знаете в теории, не забывайте применять и на практике.

Понятное дело, что все рыбаки знают, как крупную рыбу нужно вываживать. Но как до этого дело доходит, большинство не справляется.

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