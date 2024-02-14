Как на огороде добиться урожая в два раза выше привычного

У каждой стадии развития растений есть свои потребности.
Например, в самом начале многие культуры нуждаются в азотосодержащих элементах, ещё через месяц или полтора, некоторым необходимы калийные составляющие.
Но есть вещества, которые благотворно влияют, как в начале роста культур, так и в момент цветения и завязывания плодов, например, молочная сыворотка.
Её можно получить, если подкисшее молоко на слабом огне или водяной бане довести до отделения сыворотки.
Чем подкормить томаты, огурцы, перцы, баклажаны и другие овощные культуры для богатого урожая:
Для приготовления подкормки, в пяти литрах воды, разводим 0,5 литра сыворотки.
Перемешиваем и поливаем под корень, на заранее увлажнённую почву. Из расчёта 200-500гр под куст в зависимости от размера растения.
Жидкие подкормки рекомендуется проводить на пролитую за час почву. Если их вносить на сухую землю, полезные вещества уйдут в грунт.
Сыворотка содержит калий, кальций, магний, фосфор, а также благотворно влияет на состояние почвы.
Бактерии, которые содержатся в ней, прекрасно взаимодействуют с почвенными микроорганизмами, а также они подавляют вредоносные.
Происходит это благодаря молочнокислым бактериям.
Если делать сыворотку времени, желания или возможности нет, то подкормите свои растишки покупными, готовыми средствами.