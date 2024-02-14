Как спасти плодовые культуры от парши во время листопада

Обрабатывать от парши целесообразно, когда с дерева опало не менее 2/3 листвы.

Во-первых, крона прорежена, можно добраться до веток и почек.

Во-вторых, к этому времени почки уже спят, покрылись защитными чешуйками, и 3% раствор не сможет их обжечь.

В-третьих, листья в этот период уже нежизнеспособны, поэтому не будут реагировать на ожог.

Чем обработать от парши:

Бордосская жидкость - самое простое и доступное средство. Грибки очень чувствительны к меди, содержащейся в препарате.

Используем 3% раствор, в 10 л воды растворяем 300 г медного купороса и 225 г гашеной извести.

Пушонку обязательно используйте, она способствует прилипанию и защищает от ожога медью.

Важно правильно развести: сначала разводят купорос в литровой банке, довести его до 5 л. Известь разводят отдельно, получается молочко.

Именно в известковое молочко нужно вливать медный купорос, а не наоборот. Тонкой струйкой, постоянно помешивая.

В целом должно получиться 10 л, доливать воду после смешивания нельзя. А вот процедить перед тем, как залить в опрыскиватель, - нужно.

Обработка нужна и приствольному кругу.

Здесь эффективнее раствор мочевины. Тоже крепкий: на 10 л воды 700 г мочевины. Споры грибка погибают от такого опрыскивания моментально.

Погибают не только грибы, повреждаются даже хитиновые покровы насекомых, правда, молодых, которые только готовятся к спячке.