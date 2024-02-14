Выставка американских автомобилей 1959 года, которая поразила москвичей и гостей столицы

В июле 1959 года в Москве открылась Американская национальная выставка.

На ней демонстрировались достижения народного хозяйства США: бытовая техника, промышленное оборудование, предметы искусства и автомобили.

Причем последних было так много, что многие посчитали, что выставка автомобильная.

Специально для советских граждан ведущие американские автопроизводители не просто привезли свои лучшие автомобили, но и снабдили свои экспозиции рекламными буклетами, причем на русском языке.

В то время автомобильная Америка была просто другой планетой, легендарной Атлантидой, не только для СССР, но и для старушки Европы, по дорогам которой во множестве бегали «жучки» от Фольксвагена.

Даже сегодня, стоя рядом с этими красавцами, человек не лишенный чувства прекрасного, теряет дар речи, млеет. Что уж говорить о советских людях, не видевших в жизни ничего шикарнее ГАЗ-21…

Панорамные лобовые окна, автоматические коробки передач, кондиционеры, роскошные диваны.