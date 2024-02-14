Выставка американских автомобилей 1959 года, которая поразила москвичей и гостей столицы

08:42 2024-02-14
Выставка американских автомобилей 1959 года, которая поразила москвичей и гостей столицы

Американская Национальная Выставка открылась в Москве, в Сокольниках, 25 июля 1959 года и имела большое значение в жизни СССР, в том числе для международного статуса.

В июле 1959 года в Москве открылась Американская национальная выставка.

На ней демонстрировались достижения народного хозяйства США: бытовая техника, промышленное оборудование, предметы искусства и автомобили.

Причем последних было так много, что многие посчитали, что выставка автомобильная.

Специально для советских граждан ведущие американские автопроизводители не просто привезли свои лучшие автомобили, но и снабдили свои экспозиции рекламными буклетами, причем на русском языке. 

В то время автомобильная Америка была просто другой планетой, легендарной Атлантидой, не только для СССР, но и для старушки Европы, по дорогам которой во множестве бегали «жучки» от Фольксвагена.

Даже сегодня, стоя рядом с этими красавцами, человек не лишенный чувства прекрасного, теряет дар речи, млеет. Что уж говорить о советских людях, не видевших в жизни ничего шикарнее ГАЗ-21…

Панорамные лобовые окна, автоматические коробки передач, кондиционеры, роскошные диваны.

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Ford

Помимо люксовой персоналки Ford Thunderbird, привезли Ford Galaxy, Mercury Colony Park и Edsel Corsair. Особняком стоял роскошный Continental Mark IV.

Форд также подготовил проспект на русском языке, но в отличие от проспекта GM иллюстрирован он был цветными фотографиями, а не рисунками, что придавало ему дополнительную эстетическую ценность.

Chrysler

Флагманом корпорации Chrysler на выставке стал свежий Imperial 1959 модельного года. Выглядел он не менее ярко, чем аэрокосмические Кадиллаки. Помимо него на выставке были представлены все марки корпорации: Dodge, Plymouth, Chrysler и даже DeSoto.

Проспект также был оформлен на русском, и содержал цветные фотографии, а также подробное описание автомобилей.

Брошюры как средство пропаганды

Если внимательно изучить вышеописанные проспекты, то можно заметить насколько сильный они имели пропагандистский заряд. Красочные страницы вещали о том, что практический каждый американский гражданин мог позволить себе новый автомобиль.

Безусловно это было не так. Тем не менее отрицать, что автомобилизация в США намного превышала таковую в СССР невозможно.

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