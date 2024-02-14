Как поступать с чесночной стрелкой: мнение огородников

Точных сроков проведения данной процедуры нет - каждый огородник должен ориентироваться конкретно по своему чесноку.

Как только длина стрелок достигнет 10-15 см, можно со спокойной душой приступать к их удалению.

Этот период считается оптимальным, поскольку побеги еще не успели употребить много питательных веществ, и уж точно не успеют отрасти заново.

Ну и, самый главный вопрос - как же следует удалять стрелки?

Опытные огородники срезают стрелки секатором или обычными ножницами и всегда после этого получают прекрасный урожай.

Вытягивание стрелок - это, в любом случае, риск, поскольку можно легко повредить растения.

Рекомендуется проводить процедуру рано утром, чтобы днем свежий срез сразу подсох на солнце.

Обязательно оставляйте 1-2 см стрелки у основания, чтобы не повредить хрупкий чесночный стебель.