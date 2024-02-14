Познакомьтесь с рыбой сибас и узнайте, как ее готовить

09:09 2024-02-14
Познакомьтесь с рыбой сибас и узнайте, как ее готовить

Сибас – морская хищная рыба семейства мороновых, название получила благодаря ресторанному бизнесу от английского sea bass.

Правильное имя – лаврак обыкновенный. Хотя ее называют также морским судаком, койканом, морским волком, реже морским окунем, лубиной, раньо, спиголой, бранцино.

Описание рыбы сибас:

Существует два вида рыбы сибас: обыкновенный и черный («Чилийский»). Первый обжил восточный, а второй западный берег Атлантического океана.

Сибас обыкновенный:

У лаврака вытянутое тело, имеющее зеленоватый оттенок на спине, серебристый цвет по бокам и светлое брюхо. Чешуя крупная. На спине два плавника, на переднем есть острые шипы. Колючками «утыкана» часть головы рядом с жабрами. Глаза у рыбы сдвинуты немного, его взгляд направлен вверх.

Несмотря на малое количество костей, скелет у рыбы довольно крепкий. Морская рыба сибас доживает до 15-летнего возраста, достигая 12 кг веса и 1 м в длину. Наиболее часто добываются особи 20-55 см в длину.

Сибас черный:

Окрас черного лаврака может меняться, приспосабливаясь к месту его пребывания. Диапазон цветовой палитры от коричневого цвета с сероватым оттенком до синевато-черного. К брюшку цвет постепенно бледнеет и переходит в серый.

У черного лаврака массивное, выгнутое к хвосту тело, «острая» голова и большой рот. Спину «охраняют» два острых плавника, способных проткнуть человеческую руку. Часть головы в районе жабр «украшена» колючками.

Место ловли:

Сибас – быстрая и ловкая рыба, доставляющая рыбакам настоящее удовольствие от рыбалка. Ловят его чаще в зонах приливов, куда он приходит за кормом (черви, пиллер-крабы). Участок должен иметь каменистое (предпочтительнее) или песчаное дно.

Добывается лаврак и в местах, не заливаемых водой. Искать его надо на мелководье, образующемся при отливах.

Время ловли:

Ловить сибаса нужно начинать за 3,0-3,5 часа до пика прилива. Длительность рыбалки, как правило, 1-2 часа. Когда прилив достигает максимума и начинается отлив, рыба уходит, пора уходить и рыбаку. 

Лучший период для охоты за лавраком август-декабрь. Наблюдается всплеск активности клева в апреле. Самая оптимальная температура воды для ловли сибаса 16°С-17°С.

Вероятность поимки сибаса выше на закате дня, в сумерках. Для ловли спиннингом удачна и ночная рыбалка. 

Факторы, влияющие на лов сибаса:

Вероятность «прихода» лаврака на кормежку и ее интенсивность выше при ветре. При отсутствии ветра он может «проигнорировать» выбранное для ловли место.

Выше она и при нарастании амплитуды приливов. Когда амплитуда начинает затухать, добычливость рыбалки падает.

Способы ловли сибаса:

Рыбачат на сибаса нахлыстом и со спиннингом.

Сибас в кулинарии:

В кулинарии, при приготовлении этой рыбы, используют тушки, выловленные в предзимье, когда она уже отошла от нереста. Калорийность сибаса 82 ккал. Его нежирное, плотное и белое, со слабым сладковатым вкусом мясо отличается великолепным вкусом.

В нем содержится незначительное количество углеводов (0,6%), жиров (1,5%), продукт является хорошим поставщиком протеинов (16,5%). Филе богато витаминами В, минеральными веществами. Скелет имеет мало костей и легко удаляется из филе (стоит только потянуть хребет).

Все это позволяет готовить из сибаса необычные, вкусные, полезные блюда. 

Способы приготовления сибаса:

Рыбу жарят, варят, запекают. Наиболее распространенные способы приготовления сибаса – обжаривание на сковороде, гриле или сибас запеченный в духовке (после фаршировки оливками и овощами). Так готовят рыбу целиком, разрезав ее на куски, приготовив из нее филе.

Лаврак на сковороде жарится быстро, поэтому нужно следить, чтобы не пересушить рыбу. Об оптимальной степени готовности говорит появление перламутрового оттенка на разрезе филе. Чтобы лаврак при приготовлении не деформировался, на коже тушки делают поперечные глубокие разрезы. Если готовят куски, их вначале обжаривают со стороны кожи.

Уха из сибаса:

Для приготовления блюда из рыбы используют 0,5-0,6 кг лаврака, по 2 шт. репчатого лука, картофеля, моркови, по 1 шт. лука порея, цуккини (весом 0,2…0,3 кг), по пучку укропа, петрушки, специи.

Рецепт  ухи из сибаса предполагает приготовить бульон на 1 л воды. В него закладывают хребет, хвост и голову заранее очищенного, выпотрошенного и разделанного сибаса. Добавляют по 1 шт. моркови, лука, попеченные в духовке. Через 1,5 часа варки на среднем  огне бульон снимают, процеживают, переливают в чистую емкость.

Закладывают цуккини, лук порей, лук репчатый и морковь, нарезанные, соответственно, соломкой, кольцами, полукольцами. Бульон варят 15-20 мин, не давая ему закипать.

Заканчивают все добавлением порционных кусков филе сибаса, порея, цуккини. Через 10-15 мин доводят рыбный суп из сибаса до необходимого вкуса специями (соль, перец), соцветиями укропа и петрушки, парой листочков лаврового листа. Выключают огонь, накрывают крышкой и дают настояться на плите 15-20 мин.

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