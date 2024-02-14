Рыболовы рассказали о самых больших размерах разных рыб

09:26 2024-02-14
Рыболовы рассказали о самых больших размерах разных рыб

Многим рыбакам интересно, каких размеров могут достигать известные всем рыбы, здесь мы поговорим о берше, налиме и окуне.

Берш:

Берш является близким родственником судака. Эта рыба не так широко распространена, как ее более крупный сородич, вероятно, потому, что более требовательна к качеству воды. Берш живет на течении, предпочитает песчано-галечный грунт и держится на больших глубинах.

От судака берша отличают отсутствие клыков, наличие чешуи на жаберных крышках и более ярко выраженные полосы на боках. Те, кто ловил этого хищника, никогда не спутают его с более крупным родственником.

В отличие от судака, берш не достигает циклопических размеров. Обычно ловится рыба весом до килограмма, берш массой полтора кило считается трофеем. Официально зарегистрированных рекордов по этому хищнику нет, но были случаи поимки бершей весом 2,9 килограмма.

Налим:

Налим является единственным пресноводным представителем семейства тресковых. По своему образу жизни эта рыба существенно отличается от других обитателей наших пресных водоемов.

Когда температура воды поднимается до определенной отметки, активность налима снижается. Лето хищник проводит под корягами и камнями там, где имеются выходы подводных ключей. Его можно поймать руками, что описано в рассказе А.П. Чехова «Налим».

С наступлением холодов налим активизируется и начинает активно питаться. Считается, что эта рыба ведет исключительно ночной образ жизни, но это не так. Зимой в некоторых водоемах налим активен и в светлое время суток. Нерест у него происходит зимой.

Налим – довольно крупная рыба. В средней полосе России трофейными считаются рыбы весом 5-6 килограммов. В Карелии и на Кольском полуострове можно выловить пудового налима. Самый крупный налим был пойман в Сибири. Он весил 30 килограммов и имел 120 сантиметров в длину.

Ерш:

Ерша, как и окуня, ловили, пожалуй, все рыболовы. Несмотря на колючки и покрывающую все тело слизь, эту рыбку уважают. Из ерша получается отличная уха, а лучшего живца на налима не сыскать.

Исторические хроники утверждают, что ко двору Екатерины Великой с Волги регулярно поставляли ершей для царской ухи. Сорок колючих рыбок весили пуд, то есть средний вес одного ерша составлял 400 граммов. В наше время о таких рекордах никто не мечтает.

Литературные источники утверждают, что максимальный вес ерша составляет 208 граммов при длине 18 сантиметров. На самом деле есть и более крупные рыбы. Однажды на Вуоксе на малька клюнул ерш длиной 24 сантиметра. Вес, его правда, был небольшой, поскольку он имел очень прогонистое тело.

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