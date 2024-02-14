В Сан-Франциско вандалы разбили и подожгли роботакси и снимали все на видео

Автомобиль Waymo загорелся в китайском квартале Сан-Франциско после того, как толпа окружила его, разрисовала граффити, разбила окна, а затем запустила внутрь беспилотного автомобиля фейерверк. Инцидент, к слову, произошел посреди многолюдной улицы, уточняет Уahoo.com.

Пожарная служба Сан-Франциско была вызвана на место происшествия около 9 часов вечера. В машине, по данным полиции и компании-владельца, никого не было.

В Чайнатауне было оживленно, поскольку люди праздновали Лунный Новый год.

На попавшем в сеть видео, опубликованном в социальных сетях инженером-программистом Майклом Ванди, видно, как неизвестный скейтбордом разбивает стекла белого "Ягуара", в то время как датчики на крыше автомобиля продолжают вращаться.

Другое фото запечатлело, как кто-то пишет на боку автомобиля. В конце концов автомобиль был охвачен пламенем, и зрители снимали эту сцену на свои телефоны.

Мотив нападения неясен, и полиция заявляет, что пожар расследуется.

Роботакси - одно из сотен автомобилей компании в Сан-Франциско, рассказал представитель Waymo Сэнди Карп.

Напряженность вокруг беспилотных автомобилей возросла после того, как такая машина, принадлежащая General Motors, прошлой осенью сбила женщину в центре Сан-Франциско, придавив ее собой. Пострадавшая попала в больницу с серьезными травмами.

Инцидент в конечном итоге вынудил Cruise приостановить свою деятельность, в то время как его конкурент, принадлежащий Google Waymo, продолжил экспансию и недавно начал завоевывать Лос-Анджелес.

Пока на улицах этого города находится ограниченное количество беспилотных автомобилей Waymo, компания сегодня предлагает тестовые поездки по приглашению.

Но Waymo запросила у Калифорнийской комиссии по коммунальным услугам лицензию на расширение своего автопарка, чтобы он полностью функционировал в Лос-Анджелесе.