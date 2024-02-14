Узнайте, как жители тундры ходят в туалет, моются и рожают детей

Тундра знаменита своими морозами зимой и бесчисленной мошкарой летом. Как же кочевникам удается в таких условиях жить, рожать детей, следить за своей гигиеной и ходить в туалет?..

Современному человеку сложно представить свою жизнь без электричества, горячей воды, бегущей из-под крана, и газовой плиты, на которой без особого труда можно приготовить и подогреть пищу.

Душ в тундре:

Жизнь кочевников полностью связана с оленями. Основной пищей этих животных является ягель, который довольно быстро ими съедается.

Поэтому народам Севера нельзя долго просиживать на одном месте – через 2-3 дня приходится собирать весь скарб и отправляться на поиски нового пастбища.

Олени дают кочевникам возможность выживать в подобных условиях: их шкура используется для одежды, постройки жилья, а их мясо и внутренности, конечно же, идут в рацион. Поэтому обитатели тундры так пекутся о сытости своих оленей.

Однако частые переходы с места на место не позволяют народам Севера иметь в жилище какие-либо условия для комфортного принятия душа.

При таких низких температурах мытье является довольно затруднительным занятием. Чтобы добыть воду чукчи и ненцы разводят костер, на котором топят снег.

Однако в тундре дрова являются довольно дефицитным ресурсом, потому воду используют в основном для приготовления пищи или чая.

У входа в чум – жилище кочевников – можно встретить умывальник, который как раз помогает следить за гигиеной.

В крайних случаях моются над тазом в отдельном помещении яранги.

Правда для такого удовольствия приходится растапливать очень много снега, примерно в течение 4-5 часов.

Детей моют в больших тазах или ведрах. Но чаще всего моются летом, правда и тогда мешает мошкара и гнус.

Более того, этим людям зимой нередко приходится защищаться от переохлаждения с помощью жира, которым они натирают свое тело.

После, чтобы почистить свое тело, они садятся возле костра. Когда жир начинает размягчаться, его соскребают с тела.

Еще раньше чукчи верили, что мыться нельзя, потому что мытье забирает здоровье человека.

Возможно, частично это было оправдано, так как в такие морозы очень легко простудиться в процессе водных процедур.

Однако в советские времена чукчей стали приучать следить за своей гигиеной, после чего они обзавелись переносными печами и мобильными банями.

Прежде чем присесть, оглянись…

Туалет у оленеводов располагается прямо на улице и представляет собой небольшое углубление в снегу, возле которого обычно ставится палка для обозначения места.

Когда на улице ветер и холод, у ненцев в этом плане ничего не меняется. Все потому что они носят длинные теплые одежды под названием малицы.

Когда человек справляет нужду, эта одежда защищает обнаженные участки тела от холода.

В таком случае невозможно что-то отморозить или застудить. Ходить в туалет гораздо сложнее летом, когда воздух наполнен мухами и гнусом.

Правда некоторые оленеводы уже смогли обзавестись биотуалетами.

Когда жители тундры выходят из чума, чтобы справить нужду, им приходится оглядываться. Все потому что хитрые олени знают, куда идет человек, и часто начинают следовать за ним.

Это потому что олени очень любят поедать желтый снег. Так они пытаются восполнить дефицит соли. Чтобы олень не помешал, люди прикрикивают на животное и отгоняют его.

Рождение ребенка:

Роды обычно принимают бабушки, тети и мамы. К акушеркам и врачам прибегают лишь в крайних случаях, или же если оленеводы кочуют недалеко от населенного пункта.

Бывает, что в тундру прилетает врач, либо роженицу транспортируют в больницу на вертолете.

Когда у женщины начинаются схватки, муж заботится о том, чтобы в доме было достаточно теплой воды, тканей и меха. Он же нередко участвует в принятии родов.

Ненцы, живущие на полуострове Ямал, не ограничивают количество детей. Они верят, что надо рожать столько, сколько пошлет покровительница и хозяйка чума Мях-Пухче.