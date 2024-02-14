Как танцевальные марафоны США в 1920–1930 годы уносли десятки жизней

09:48 2024-02-14
Как танцевальные марафоны США в 1920–1930 годы уносли десятки жизней

В 20–е годы они носили развлекательный характер, а во времена Великой Депрессии победитель мог получить до 5 тысяч долларов .

Большинство участвовали просто за крышу над головой и еду, а также с целью получить медицинское обслуживание, которого они себе не могли позволить.

Марафоны длились неделями и месяцами, танцевать нужно было круглосуточно.

В течение первых ста часов участникам обычно позволялось отдыхать 15 минут каждые два часа, иногда был также включён двухчасовой сон. В течение следующих ста часов давалось 15 минут каждые три часа и так далее.

Даже есть нужно было, танцуя – тележки с едой выкатывались прямо на танцпол. Успеха добивался тот, кто мог дольше всего удерживаться на ногах сам и удерживать партнёра; сам танец был не важен – можно было просто топтаться на месте.

Рекордным за всю историю танцевальных марафонов стал “Million Dollar Steel Pier Marathon” в Атлантик–Сити, проводившийся с 6 июня по 30 ноября 1932 года (в общей сложности 4152 часа и 30 минут – без остановки).
 
Немало участников марафонов умерли на танцполе или уже по его окончанию, из–за длительного отсутствия сна люди впадали в кому, а поскольку они были слишком бедны для того, чтобы о них кто–то заботился, то они просто из этой комы не выходили.

К концу 30–х все больше и больше штатов запрещало танцевальные марафоны, и лишь Вторая мировая война окончательно поставила точку в их истории.

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