Американец оборудовал самолет под жилье и живет в нем в лесу

Необычное жилье обустроил для себя американский инженер-электрик Брюс Кэмпбелл из Орегона. Он приспособил для этого списанный Boeing 727 и разместил его в лесу, сообщает Уahoо.
Эта история началась в 1999 году, когда Брюс купил отслуживший свое самолет примерно за 100 000 евро. Транспортировка машины и аренда временного парковочного места обошлись ему еще в 96 000 евро.
Ранее мужчина жил в маленьком домике на колесах - чтобы не брать ипотечный кредит и накопить денег на подходящую недвижимость.
Обустраивая самолет, новый хозяин уточнил, что в нем немало места - вместе с кабиной составляет около 100 квадратных метров. Плюс к этому два больших грузовых отсека обеспечивают достаточно места для хранения вещей.
Самолеты имеют очень долгий срок службы, поэтому они также прекрасно подходят для жизни. Брюс любит свой необычный дом:
"Это отличная игрушка. Здесь есть люки и днища, заслонки и засовы, другие хитрые приспособления. Постоянно можно исследовать что-то новое, интересное. Это доставляет удовольствие такому старому инженерному ботанику, как я".
Машина обеспечивает его всем необходимым для жизни. В Боинге есть отсек для электроники, резервуар для воды и система кондиционирования воздуха. Поскольку кабина герметично закрывается, она остается чистой, теплой и защищенной от насекомых круглый год.
В пассажирском салоне уже есть водопровод и канализация, потому их просто нужно было подключить.
Чтобы иметь возможность стирать белье и принимать горячий душ, Брюс установил водопроводные трубы и трубы из полиэтилена. Они соединены с водонагревателем и многоцелевой раковиной, что делает проживание намного более комфортным.
После переезда с авиационного кладбища в лес шасси машины были установлены на нескольких опорах в переходном режиме. Но в будущем мужчина планирует заменить их на две правильные бетонные опоры.
Чтобы продемонстрировать внутреннюю работу самолета, инженер-электрик установил прозрачные акриловые панели, через которые можно заглянуть в грузовой отсек и посмотреть на технику внутри машины.
Заднюю часть самолета он превратил в свою гостиную с большим письменным столом. К ней примыкают кухня, ванная комната и спальная зона. Брюс спит на складной кровати–футоне, которую днем использует в качестве дивана - практичное решение, позволяющее сэкономить место.
После перестройки самолета в дом Брюс начал показывать его любопытным посетителям. Его проект вызвал большой интерес, и поэтому сегодня специалист с удовольствием рассказывает о своей переоборудованной машине и рекламирует жизнь в самолете.
Туры гордого владельца запечатлены на многочисленных видеороликах на YouTube.
Брюс выступает за использование таких самолетов, как Boeing 727, в качестве убежища во время экологических катастроф. Он считает, что районы землетрясений и цунами, такие как Япония, могли бы извлечь выгоду из этого и дополнительно использовать выброшенные машины в качестве жилья.
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