Американец оборудовал самолет под жилье и живет в нем в лесу

Необычное жилье обустроил для себя американский инженер-электрик Брюс Кэмпбелл из Орегона. Он приспособил для этого списанный Boeing 727 и разместил его в лесу, сообщает Уahoо.

Эта история началась в 1999 году, когда Брюс купил отслуживший свое самолет примерно за 100 000 евро. Транспортировка машины и аренда временного парковочного места обошлись ему еще в 96 000 евро.

Ранее мужчина жил в маленьком домике на колесах - чтобы не брать ипотечный кредит и накопить денег на подходящую недвижимость.

Обустраивая самолет, новый хозяин уточнил, что в нем немало места - вместе с кабиной составляет около 100 квадратных метров. Плюс к этому два больших грузовых отсека обеспечивают достаточно места для хранения вещей.