Лучшие способы посева озимого чеснока, по мнению дачных экспертов

10:13 2024-02-14
Лучшие способы посева озимого чеснока, по мнению дачных экспертов

Озимый чеснок - очень популярная культура, его на своих приусадебных участках разводит едва ли не каждый второй огородник.

Особенности озимого чеснока:

Культуру высаживают в открытый грунт осенью.

Сформировав в осенний период корневую массу, и благополучно перезимовав, растение бурно растёт весной.

Развитию озимой культуры способствует влага, запасённая после таяния снегов.

Посадка луковицами-однозубками:

Для посадки необходимо отобрать только однозубки размером как минимум 1 см.

Высаживать их следует на глубину 5-6 см, при этом выдерживая интервал между соседними луковичками в 10 см.

Такой посадочный материал позволяет вырастить здоровые и крупные головки.

Посадка целыми головками:

Вопреки распространенному мнению, головки чеснока не обязательно для посадки разделять на зубки, а можно сажать их в цельном виде.

Лучше всего отбирать головки, состоящие не более чем из 5 крупных зубков.

Глубина заделки посадочного материала составляет 15 см, расстояние между луковицами – 25 см.

Важно засыпать головки питательным грунтом, в составе которого отмечается биогумус или перегной.

Посадка воздушными бульбочками:

Чеснок можно сеять образующимися на его стрелках мелкими воздушными луковичками, то есть бульбочками.

Прежде всего, необходимо получить подходящие бульбочки.

Для этого нужно оставить стрелки на здоровых и крепких растениях и подождать, пока распрямится стрелка и лопнет оболочка коробочки.

После этого чеснок следует поместить в темное месте, где оставить для досушивания.

После среза коробочек отбирают самые крупные бульбочки.

Высевать их следует на глубину 3 см, выдерживая промежуток между соседними растениями в 2 см.

Посадка соцветиями:

Чеснок можно высаживать цельными подсохшими соцветиями, без предварительно разбора их на бульбочки.

При таком способе посадке необходимо подготовить лунки глубиной порядка 5 см.

На дно ямки следует уложить коробочку с семенами, причем сделать это так, что бы высохший цветонос расположился сверху.

Затем необходимо засыпать посадки грунтом и полить.

Находясь в почве, коробочка распадется на семена, из которых впоследствии вырастут однозубки.

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