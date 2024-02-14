Лучшие способы посева озимого чеснока, по мнению дачных экспертов

Особенности озимого чеснока:
Культуру высаживают в открытый грунт осенью.
Сформировав в осенний период корневую массу, и благополучно перезимовав, растение бурно растёт весной.
Развитию озимой культуры способствует влага, запасённая после таяния снегов.
Посадка луковицами-однозубками:
Для посадки необходимо отобрать только однозубки размером как минимум 1 см.
Высаживать их следует на глубину 5-6 см, при этом выдерживая интервал между соседними луковичками в 10 см.
Такой посадочный материал позволяет вырастить здоровые и крупные головки.
Посадка целыми головками:
Вопреки распространенному мнению, головки чеснока не обязательно для посадки разделять на зубки, а можно сажать их в цельном виде.
Лучше всего отбирать головки, состоящие не более чем из 5 крупных зубков.
Глубина заделки посадочного материала составляет 15 см, расстояние между луковицами – 25 см.
Важно засыпать головки питательным грунтом, в составе которого отмечается биогумус или перегной.
Посадка воздушными бульбочками:
Чеснок можно сеять образующимися на его стрелках мелкими воздушными луковичками, то есть бульбочками.
Прежде всего, необходимо получить подходящие бульбочки.
Для этого нужно оставить стрелки на здоровых и крепких растениях и подождать, пока распрямится стрелка и лопнет оболочка коробочки.
После этого чеснок следует поместить в темное месте, где оставить для досушивания.
После среза коробочек отбирают самые крупные бульбочки.
Высевать их следует на глубину 3 см, выдерживая промежуток между соседними растениями в 2 см.
Посадка соцветиями:
Чеснок можно высаживать цельными подсохшими соцветиями, без предварительно разбора их на бульбочки.
При таком способе посадке необходимо подготовить лунки глубиной порядка 5 см.
На дно ямки следует уложить коробочку с семенами, причем сделать это так, что бы высохший цветонос расположился сверху.
Затем необходимо засыпать посадки грунтом и полить.
Находясь в почве, коробочка распадется на семена, из которых впоследствии вырастут однозубки.
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