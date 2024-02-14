«Не кошерные рыбы»: какие виды рыб из наших рек не подходят евреям

Первый представитель "не кошерного" списка обитает в озёрах, реках и способен выходить в море.
От жизни в стоячей воде он может приобретать болотный запах, но речные жители, его полностью лишены.
Это крупная, вкусная и сильная рыба, желанный трофей для любого рыбака — сом.
Он не имеет выраженных чешуек на теле и покрыт слизью.
Второй — очень похож на предыдущего гиганта и тоже достигает внушительного размера.
Его жизнь в чистой, холодной и проточной воде, очень ценится любителями вкусного мяса и "тресковой" печени.
Это налим - ночной хищник, обитающий только в реках.
Третий - "деликатес мирового масштаба", одна из самых вкусных сортов рыб и поставщик ценнейшего продукта — икры.
Это осётр и похожие представители его семейства.
Видоизменённая чешуя, в форме костных пластинок, не добавила ему "кошерности", по этому и чёрную икорку, ортодоксальным евреям есть не полагается.
Отсутствие чешуи типично для многих рыб ведущих донный образ жизни.
Ещё в список входят вьюн, угри и зеркальный карп, который так же бывает полностью "лысым".
Что поделать - вера требует жертв.
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