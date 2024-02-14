«Не кошерные рыбы»: какие виды рыб из наших рек не подходят евреям

Первый представитель "не кошерного" списка обитает в озёрах, реках и способен выходить в море.

От жизни в стоячей воде он может приобретать болотный запах, но речные жители, его полностью лишены.

Это крупная, вкусная и сильная рыба, желанный трофей для любого рыбака — сом.

Он не имеет выраженных чешуек на теле и покрыт слизью.

Второй — очень похож на предыдущего гиганта и тоже достигает внушительного размера.

Его жизнь в чистой, холодной и проточной воде, очень ценится любителями вкусного мяса и "тресковой" печени.

Это налим - ночной хищник, обитающий только в реках.

Третий - "деликатес мирового масштаба", одна из самых вкусных сортов рыб и поставщик ценнейшего продукта — икры.

Это осётр и похожие представители его семейства.

Видоизменённая чешуя, в форме костных пластинок, не добавила ему "кошерности", по этому и чёрную икорку, ортодоксальным евреям есть не полагается.

Отсутствие чешуи типично для многих рыб ведущих донный образ жизни.

Ещё в список входят вьюн, угри и зеркальный карп, который так же бывает полностью "лысым".

Что поделать - вера требует жертв.