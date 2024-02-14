Лучшие сорта моркови и свеклы с большой урожайностью и отменным вкусом

Морковь Абако - никаких проблем с выращиванием и хранением не бывает.

Ни в один год, какая бы погода летом не была, у сорта не бывает гнилых и треснувших морковин.

Главный недостаток - дорогие семена, но корнеплоды сладкие, долго хранятся, сохраняя вкусовые качества вплоть до весны.

Абако дачники любят за устойчивость к перепадам температуры, болезням, цветушности и растрескиванию.

Морковь вырастает ровная, гладкая, мякоть нежная, сочная, с сердцевиной небольшого диаметра, вкус приятный, сахаристый.

Свёкла Пабло - голландский гибрид с неповторимым сладким вкусом и удобным размером корнеплодов.

Пабло не нуждается в специальном уходе, прекрасно переносит засушливые дни.

После посадки до сбора урожая проходит около трёх месяцев.

Корнеплоды небольшие, округлые, аккуратные, неровностей не бывает.

Кожица тонкая, имеет бордовый цвет, мякоть у них очень сочная, вкус сладковатый без горечи.

Хранится всю зиму, не вянет, не гниёт, не покрывается плесенью, не портится.

Ешь такую свёклу всю зиму с удовольствием и в салатах, и в винегретах, и в борщах.