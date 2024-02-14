Лучшие сорта моркови и свеклы с большой урожайностью и отменным вкусом

Морковь Абако - никаких проблем с выращиванием и хранением не бывает.
Ни в один год, какая бы погода летом не была, у сорта не бывает гнилых и треснувших морковин.
Главный недостаток - дорогие семена, но корнеплоды сладкие, долго хранятся, сохраняя вкусовые качества вплоть до весны.
Абако дачники любят за устойчивость к перепадам температуры, болезням, цветушности и растрескиванию.
Морковь вырастает ровная, гладкая, мякоть нежная, сочная, с сердцевиной небольшого диаметра, вкус приятный, сахаристый.
Свёкла Пабло - голландский гибрид с неповторимым сладким вкусом и удобным размером корнеплодов.
Пабло не нуждается в специальном уходе, прекрасно переносит засушливые дни.
После посадки до сбора урожая проходит около трёх месяцев.
Корнеплоды небольшие, округлые, аккуратные, неровностей не бывает.
Кожица тонкая, имеет бордовый цвет, мякоть у них очень сочная, вкус сладковатый без горечи.
Хранится всю зиму, не вянет, не гниёт, не покрывается плесенью, не портится.
Ешь такую свёклу всю зиму с удовольствием и в салатах, и в винегретах, и в борщах.
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