Чтобы эффективно и быстро вымыть окна, необязательно пользоваться агрессивной бытовой химией

В качестве добавки можно воспользоваться мягким гелем для мытья посуды, подойдет и шампунь для увеличения пенистости.
Некоторые также добавляют стиральный порошок.
Это целесообразно, если загрязнения очень значительные.
В качестве добавки можно воспользоваться мягким гелем для мытья посуды, подойдет и шампунь для увеличения пенистости.
Некоторые также добавляют стиральный порошок.
Это целесообразно, если загрязнения очень значительные.
Светлана Игнатьева
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