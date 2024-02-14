Британские автожурналисты сняли невероятный фильм про свое путешествие по Мавритании

10:42 2024-02-14
Британские автожурналисты сняли невероятный фильм про свое путешествие по Мавритании

Трое коллег решили лично проехать по трассам ралли Париж-Дакар и снимали свои приключения на камеру.

Звезда английского Гранд-тура Ричард Хэммонд только начал свою карьеру в автомобильном бизнесе. В интервью Yahoo он признался, что во время работы на телевидении и радио "не мог зарабатывать на жизнь".

Он не скрывает, что всегда хотел работать на Гранд-туре, и его мечта всей жизни наконец осуществилась в 2002 году. Это стало возможным, когда сложился тандем с Джереми Кларксоном и Джеймсом Мэем.

Именно Кларксон и продюсер шоу Энди Уилман наняли Хэммонда для сериала BBC "назад в прошлое" - возможность, за которую он по сей день "бесконечно благодарен".

Кларксон, Хэммонд и Мэй стали иконами британской телеиндустрии и продолжили создавать Grand Tour с Prime Video. А теперь они готовы выйти на новый уровень с двумя специальными выпусками.

В преддверии выхода предпоследнего эпизода шоу Prime Video 16 февраля под названием "Гранд тур: работа в песке", в котором трио отправляется в Мавританию, Хэммонд рассказал Yahoo о своей любви к машинам.

Он признался, что автомобили были его навязчивой идеей с детства.

"Мой дед работал в автомобильной промышленности и строил автомобили. Помню, когда мне было около пяти, я сидел в авто рядом с креслом отца, и мы подсчитывали, сколько дней пройдет, пока я научусь водить машину", - вспоминает телеведущий.

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А вот на мотоцикле в его семье никто не ездил, но Хэммонд стал одержим ими. В 16 лет еще школьником он устроился на полставки на птицеферму и накопил достаточно, чтобы купить маленький подержанный 50-кубовый мотоцикл.

Однако основная карьера у него была связана с журналистикой. Появление трио с Джеймсом Мэем и Джереми Кларксоном помогла вывести ее на новый виток. И объединить два любимых дела Ричарда Хэммонд - телевидение с радио и автомобили с мотоциклами.

"Мы оказали влияние друг на друга, потому что проводим огромное количество времени вместе, когда путешествуем, когда снимаемся. Мы многому научились друг у друга", - признался журналист.

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Проехать по Мавритании троица решила из-за ралли Париж-Дакар, в которой участвуют мощные автомобили. Он признался, что большая жара стала для них большим испытанием, но они всегда находили силы двигаться дальше.

Это путешествие, по словам Ричарда, было "невероятным", его и коллег ждало много приключений - хороших и не очень, но неизменно ярких. Журналист высказал надежду, что фильм смог хотя бы частично передать то, что они пережили во время своего тура. 

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