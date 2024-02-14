Британские автожурналисты сняли невероятный фильм про свое путешествие по Мавритании

Звезда английского Гранд-тура Ричард Хэммонд только начал свою карьеру в автомобильном бизнесе. В интервью Yahoo он признался, что во время работы на телевидении и радио "не мог зарабатывать на жизнь".

Он не скрывает, что всегда хотел работать на Гранд-туре, и его мечта всей жизни наконец осуществилась в 2002 году. Это стало возможным, когда сложился тандем с Джереми Кларксоном и Джеймсом Мэем.

Именно Кларксон и продюсер шоу Энди Уилман наняли Хэммонда для сериала BBC "назад в прошлое" - возможность, за которую он по сей день "бесконечно благодарен".

Кларксон, Хэммонд и Мэй стали иконами британской телеиндустрии и продолжили создавать Grand Tour с Prime Video. А теперь они готовы выйти на новый уровень с двумя специальными выпусками.

В преддверии выхода предпоследнего эпизода шоу Prime Video 16 февраля под названием "Гранд тур: работа в песке", в котором трио отправляется в Мавританию, Хэммонд рассказал Yahoo о своей любви к машинам.

Он признался, что автомобили были его навязчивой идеей с детства.

"Мой дед работал в автомобильной промышленности и строил автомобили. Помню, когда мне было около пяти, я сидел в авто рядом с креслом отца, и мы подсчитывали, сколько дней пройдет, пока я научусь водить машину", - вспоминает телеведущий.