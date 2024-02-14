Водку начали называть "водкой" только в 1936 году

До этого ректификационный спирт, разбавленный водой, называли - казенное, хлебное, горячее вино, но обновлённый ГОСТ расставил всё на свои места.
Если в водке использовали какие-то вкусовые усилители, ароматизаторы, красители, то этот напиток обозначался, как - водка особая.
Если в составе был только спирт и вода, то такой продукт называли просто - водка.
Иностранцы позаимствовали термин водка только спустя 15 лет в 50-е годы.
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