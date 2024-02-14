Французская пара продала африканскую маску за копейки, а она оказалась антиквариатом

Пожилые супруги из французского города Нима, готовясь к дворовой распродаже, разобрали старые вещи и нашли деревянную маску.

В свое время ее из Африки привез дедушка мужа, потому владельцы решили, что вещь нужно показать местному антиквару.

Тот подтвердил, что предмет слишком хорош для соседской распродажи и заплатил супругам 150 евро.

Однако муж с женой радовались недолго. Вскоре они узнали, что маска продана с аукциона за 4,2 миллиона евро.

Как выяснилось, это традиционная габонская маска, которую используют на свадьбах, похоронах и иных важных ритуалах.

За пределами Габона маска 19-го века очень большая редкость, потому и такая высокая цена.

Разгневанные супруги подали в суд на антиквара. По их мнению, он сразу знал подлинную ценность товара, и не сказал им об этом.

Судебное разбирательство еще продолжается, но супруги уже добились определённых успехов.

Судья признал иск является обоснованным и распорядился заморозить до завершения рассмотрения дела выручку от продажи маски.