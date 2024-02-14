Засуха в бразильской Амазонии вызывает серьезные опасения

Десятки речных обитателей погибли и были выброшены на берег. А на поверхности воды плавают тысячи безжизненных рыб.

Это лишь первые мрачные видения сильной засухи, охватившей бразильскую Амазонию.

Исторически низкий уровень воды затронул сотни тысяч людей и диких животных.

Поскольку эксперты предсказывают, что засуха может продлиться до начала 2024 года, проблемы будут только усугубляться.

По данным CEMADEN, бразильского центра предупреждения о стихийных бедствиях, в восьми бразильских штатах зафиксировано самое низкое количество осадков в период с июля по сентябрь за более чем 40 лет.

Засуха затронула большинство основных рек Амазонии, крупнейшего бассейна мира, на долю которого приходится 20% запасов пресной воды на планете.