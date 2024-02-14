Самый странный магазин в СССР, продававший радиоактивные товары

Магазин "Изотопы" располагался в Москве на Ленинском проспекте и основным его товаром были изотопные продукты.

Термин "изотопы" был введен английским ученым Фредериком Содди в 1910 году.

Он обозначает элементы идентичные по химическим, но отличающиеся физическими свойствами.

Так, радиоактивные изотопы отличаются своим излучением, которое можно легко регистрировать.

Благодаря этому свойству их стали активно использовать в сельском хозяйстве и промышленности.

Ионизирующее излучение активно применялось для повышения урожайности и увеличения сроков хранения сельскохозяйственной продукции.

Например, для того чтобы картофель не прорастал его ингибировали с помощью гамма-излучения.

В авиации радиоизотопный сигнализатор обледенения не давал покрыться льдом и упасть самолетам и вертолетам.

Кроме того изотопы применяются в биохимии, биологии, агрохимии и многих других отраслях.

После того как в 1946 году Курчатов сообщил Сталину о возможности использования радиации в мирных целях, СССР стал развивать атомную промышленность.

В 1954 году в Обнинске был запущен ядерный реактор, который начал производить электроэнергию в промышленных масштабах.

Так появился первый "мирный атом", чья энергия прямиком пошла в сети потребителей Мосэнерго. А уже в 1959 году в Москве появился магазин "Изотопы".

На самом деле "Изотопы" на Ленинском проспекте представлял собой демонстрационный зал-магазин, своеобразную витрину “Советского мирного атома”.

Простой советский гражданин не мог туда прийти и приобрести изотоп стронция или радия.

Отпуск радиоактивного товара производился всесоюзной конторой "Изотоп" только на основании плановых годовых заявок потребителей, подготовленных к приему, хранению и работе с опасной продукцией.

После распада СССР "Изотопы" закрыли. В данный момент на месте необычных "Изотопов", самый обычный косметический магазин.