В Лондоне растет количество выставленных на продажу особняков обанкротившихся миллиардеров

Выставленный на продажу особняк в Кенсингтоне стал очередным подтверждением неплатежеспособности ранее богатых лондонских домовладельцев, пишет Уahoo.com. В результате банкротства они сталкиваются с ликвидацией своих активов для погашения долгов.

Недвижимость, расположенная недалеко от Гайд-парка, продается примерно за 34 миллиона долларов. Одновременно продается и другой дом стоимостью около 520 000 долларов в рамках процедуры банкротства, уточняет Bloomberg News.

Два дома были привязаны к ипотечным кредитам на сумму более 22 миллионов долларов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на судебные документы.

Эта недвижимость зарегистрирована на эмиратского бизнесмена Халифу Бен Бутти Омейра Аль Мухайри, который подал заявление о банкротстве в Абу-Даби в 2021 году.

Ранее он был вице-председателем NMC Health - зарегистрированного в Лондоне больничного оператора, который обанкротился в 2020 году. Городской надзорный орган обнаружил, что он ввел рынки в заблуждение, занижая долги на целых 3,2 млрд фунтов стерлингов.

Сообщается, что особняк Мэйфейр на 20 мест и недвижимость в Риджентс-парке стоимостью 250 миллионов фунтов стерлингов, некогда принадлежавшая королевской семье Саудовской Аравии, также были выставлены на продажу в прошлом году.

Некоторые из самых дорогих особняков Лондона при этом продаются с трудом, поскольку рынок элитной недвижимости борется с повышением процентных ставок, а миллиардеры все чаще обращаются к аренде.

Также сообщается, что получатели расследуют механизм покупки дома, приобретенного бывшим акционером NMC Саидом Мохамедом Бутти Мохамедом Аль-Кебаиси за 6,5 млн фунтов стерлингов в 2015 году. Его банкротство также связано с Аль-Мухайри.