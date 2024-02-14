Хозяева домашних питомцев ведут более активный образ жизни и редко болеют

10:59 2024-02-14
Хозяева домашних питомцев ведут более активный образ жизни и редко болеют

Домашние животные - хорошее успокоительное, они дарят радость и учат проявлять заботу и внимание.

Достаточно понаблюдать за любым живым существом, даже за рыбкой в аквариуме, чтобы избавиться от беспокойства.

В это время в организме действительно происходят физиологические изменения, которые влияют на самочувствие и настроение.

Снижается уровень кортизола, гормона, участвующего в развитии стрессовых реакций, и повышается уровень серотонина — гормона счастья.

Положительное влияние кошки на здоровье человека ни для кого не секрет.

90% владельцев домашних животных убеждены в позитивном воздействии питомцев на людей.

С психологическим состоянием все довольно просто: настроение повышается даже у тех, кто смотрит фото и видео с котиками в интернете, а уж следить за их возней вживую — сплошное удовольствие.

Светлана Тропманн-психолог отмечает, что еще в 70-х годах прошлого века в моду вошла фелинотерапия — лечение с помощью кошек. Она применялась для реабилитации детей с задержкой развития, аутизмом, ДЦП.

Домашний любимец будет не только дарить хорошее настроение, но и приучит детей к ответственности, а для одиноких пожилых людей станет другом и собеседником, пишет издание «Доктор Питер».

Показать следующие комментарии
Фото
Эльза Ли
12:17

Эльза Ли

Уникальная лиана бокилла трехлистная это растение хамелеон, у которого есть зрение

Уникальная лиана бокилла трехлистная это растение хамелеон, у которого есть зрение

Бокилла способна полностью имитировать растущие рядом с ней растения и, вероятно, как то видеть их форму.
Марина Смирнова
11:45

Марина Смирнова

Иосиф Сталин до сих пор "охраняет" любимое озеро

Иосиф Сталин до сих пор "охраняет" любимое озеро

Красивейшее озеро Рица находится в горной части Абхазии на высоте 950 метром над уровнем моря.
Светлана Игнатьева
11:42

Светлана Игнатьева

Mercedes-Benz меняет дизайн для своей линейки электромобилей

Mercedes-Benz меняет дизайн для своей линейки электромобилей

Компания при этом намерена учесть все критические замечания и предложения своих потенциальных покупателей.
Светлана Игнатьева
11:40

Светлана Игнатьева

В Крыму ученые вдвое состарили древнейшую сосну: Ранее считалось, что дереву не более 600 лет, но потом выяснилось, что оно начало свой рост еще 1500 лет назад

В Крыму ученые вдвое состарили древнейшую сосну: Ранее считалось, что дереву не более 600 лет, но потом выяснилось, что оно начало свой рост еще 1500 лет назад

Ученые Никитского ботанического сада назвали точный возраст сосны Палласа, которая растет у подножия горы Ай-Петри в Крыму.
Эльза Ли
11:39

Эльза Ли

В Индии существует настоящий кинотеатр для нищих, который крутит фильмы под мостом

В Индии существует настоящий кинотеатр для нищих, который крутит фильмы под мостом

За 15 центов нищие в Индии могут на пару часов отвлечься от своей горькой доли, чтобы посмотреть болливудское кино.
Эльза Ли
11:37

Эльза Ли

Непал усложняет доступ на Эверест альпинистов из-за участившихся смертельных случаев

Непал усложняет доступ на Эверест альпинистов из-за участившихся смертельных случаев

В этом году количество погибших туристов, пытавшихся покорить Эверест, побило рекорд: не вернулся 21 человек.
Светлана Игнатьева
11:31

Светлана Игнатьева

Итальянцы протестуют против снижения скорости в городах до 30 км в час

Итальянцы протестуют против снижения скорости в городах до 30 км в час

Максимальные скоростные ограничения автодвижения становятся характерными во всей Европе.
article_image 11:49

Первые контактные линзы были настолько вредными, что в глаза приходилось закапывать кокаиновые капли

Изобретателем контактных линз считается Август Мюллер, и его творение можно сейчас увидеть в Немецком музее науки и техники.

article_image 11:48

Навозные жуки приносят природе и человеку огромную пользу

Несмотря на то, что предпочтения навозных жуков кажутся нам отвратительными, эти насекомые незаменимы для экосистемы.

article_image 11:47

Баобаб адансония грандидье дает мадагаскарцам все необходимое для жизни

Уникальное дерево растет на Мадагаскаре: оно способно доживать до трех тысяч лет.