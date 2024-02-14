Хозяева домашних питомцев ведут более активный образ жизни и редко болеют

Достаточно понаблюдать за любым живым существом, даже за рыбкой в аквариуме, чтобы избавиться от беспокойства.
В это время в организме действительно происходят физиологические изменения, которые влияют на самочувствие и настроение.
Снижается уровень кортизола, гормона, участвующего в развитии стрессовых реакций, и повышается уровень серотонина — гормона счастья.
Положительное влияние кошки на здоровье человека ни для кого не секрет.
90% владельцев домашних животных убеждены в позитивном воздействии питомцев на людей.
С психологическим состоянием все довольно просто: настроение повышается даже у тех, кто смотрит фото и видео с котиками в интернете, а уж следить за их возней вживую — сплошное удовольствие.
Светлана Тропманн-психолог отмечает, что еще в 70-х годах прошлого века в моду вошла фелинотерапия — лечение с помощью кошек. Она применялась для реабилитации детей с задержкой развития, аутизмом, ДЦП.
Домашний любимец будет не только дарить хорошее настроение, но и приучит детей к ответственности, а для одиноких пожилых людей станет другом и собеседником, пишет издание «Доктор Питер».
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