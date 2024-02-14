Важные меры ухода за чесноком в течение сезона

Когда чеснок взойдет:

В этот период растения очень нуждаются в азоте, который помогает им наращивать зеленую массу.

Тут можете применить свое любимое азотосодержащее удобрение.

Это может быть, как органика (навоз, помет или нашатырный спирт), так и, так называемая, "химия"(аммиачная селитра или мочевина).

Обязательно замульчируйте грядку с чесноком, чтобы уберечь почву от пересыхания.

Когда появятся 10 листьев:

Тут уже чеснок начинает испытывать недостачу фосфора и калия, которые отвечают за формирование чесночных головок.

На этом этапе будет уместна подкормка золой, если вы предпочитаете органику, или супрфосфатом, если не против применения на огороде химии.

Когда выйдет стрелка:

Чеснок продолжает активно развиваться, а значит, ему нужна постоянная подпитка минеральными веществами.

Восполнить баланс недостающих микроэлементов поможет калийно-фосфорная подкормка, которая уже применялась на прошлом этапе.

Не забывайте о регулярном поливе!

Что бы там не говорили, но чеснок, как и любая другая культура, нуждается во влаге, поэтому обеспечьте ему регулярный полив.

Без воды чесночные головки никогда не будут большими, поэтому хорошего урожая ждать не придется.