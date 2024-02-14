Два автомобиля на оживленной трассе в Шотландии протаранили забор

Два автомобиля на оживленной дороге в Глазго спровоцировали большое ДТП, врезавшись в бетонное ограждение, пишет Уahoo.com.

Инцидент произошел на Трейдстон-стрит в южной части города.

Авария стала причиной временного хаоса на дороге: после столкновения на некоторых улицах перестали работать светофоры.

Регулировать движение полицейским пришлось вручную. Насколько пострадали водители автомобилей, попавших в аварию, не уточняется.