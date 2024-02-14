Идеальные сорта мясистых томатов, по мнению опытных дачников

Томат «Большая мамочка»:
Кусты низкорослые, их высота не превышает 60 см. При этом они достаточно сильные и крепкие, срок созревания ранний.
Плоды образуются на кисти, по 5-6 штук на каждой. Вес овощей в среднем составляет 300 г.
Томаты насыщенно красного цвета, имеют привлекательную сердцевидную форму.
Мякоть без пустот, сочная, со множеством семенных камер, малосеменная.
Сорт невосприимчив к гнили и фитофторозу. Проявляет отличную выносливость перед засухой, жарой или похолоданием.
В выращивании неприхотлив, с квадратного метра грядки можно получить порядка 10 кг урожая.
Томат «Арбузный»:
Кусты высокорослые, достигают двухметровой высоты. Созревание происходит в среднеранние сроки.
Томаты красного окраса, имеют плоскоокруглую форму. Их средняя масса составляет 200 г, мякоть сочная, нежная, очень сладкая.
Кожица тонкая, при этом упругая, за счет чего томаты не склонны к растрескиванию, плодоношение длительное.
За сезон урожайность с квадратного метра участка составляет 9 кг. В процессе ухода кусты необходимо подвязывать.
Томат «Мазарини»:
Кусты среднерослые, их средняя высота составляет 1,2 м. Сорт раннеспелый, плоды созревают на кисти, до 6 штук на каждой.
Томаты красного цвета, по форме округлые с характерным «носиком».
Кожица гладкая, прочная, не жесткая. Мякоть достаточно плотная, при этом сочная и вкусная.
Сорт имеет хороший иммунитет, ему не страшны непредвиденные капризы погоды.
На квадратном метре участка удается вырастить более 13 кг плодов.
Томат «Розовый мед»:
Кусты слаборослые, не более 70 см в высоту. Побеги нуждаются в подвязке, сорт среднеспелый.
Плоды завязываются на кисти, по 3-5 штук.
Томаты крупные, их средний вес составляет 300 г, однако могут вырасти и настоящие гиганты, массой в 1 кг и даже более.
Плоды имеют насыщенный розовый окрас, их форма сердцевидная.
Мякоть сочная, нежная, многокамерная с небольшим количеством семян. На вкус томаты сладкие.
Кожица тонкая, прочная, однако при нарушении режима полива она склонна к растрескиванию.
На квадратном метре участка вырастает в среднем 15 кг урожая.
Томат «Малиновка»:
Кусты среднерослые, их высота составляет порядка 90 см. Среднеспелый срок созревания.
Сорт крупноплодный, вес томатов варьируется от 200 г до полкилограмма. Окрас томатов малиновый, их форма плоскоокруглая.
Кожица плотная, защищает плоды от растрескивания. Мякоть очень сочная, нежная и малосеменная.
Вкус сбалансированный, сладость дополняется ненавязчивой приятной кислинкой. Сорт имеет хороший иммунитет.
Растения практически не страдают вирусом табачной мозаики и вершинной гнилью.
Из вредителей наибольшую опасность представляют белокрылка и тля.
Кусты устойчивы к перепадам температур, данный неблагоприятный фактор не сказывается на урожайности.
На квадратном метре томатной грядки на протяжении сезона можно вырастить порядка 7 кг плодов.