Идеальные сорта мясистых томатов, по мнению опытных дачников

11:09 2024-02-14
Идеальные сорта мясистых томатов, по мнению опытных дачников

Мясистые томаты обладают по-настоящему шикарными вкусовыми характеристиками, лакомиться ими обожают и взрослые, и дети.

Томат «Большая мамочка»:

Кусты низкорослые, их высота не превышает 60 см. При этом они достаточно сильные и крепкие, срок созревания ранний.

Плоды образуются на кисти, по 5-6 штук на каждой. Вес овощей в среднем составляет 300 г.

Томаты насыщенно красного цвета, имеют привлекательную сердцевидную форму.

Мякоть без пустот, сочная, со множеством семенных камер, малосеменная.

Сорт невосприимчив к гнили и фитофторозу. Проявляет отличную выносливость перед засухой, жарой или похолоданием.

В выращивании неприхотлив, с квадратного метра грядки можно получить порядка 10 кг урожая. 

Томат «Арбузный»:

Кусты высокорослые, достигают двухметровой высоты. Созревание происходит в среднеранние сроки.

Томаты красного окраса, имеют плоскоокруглую форму. Их средняя масса составляет 200 г, мякоть сочная, нежная, очень сладкая.

Кожица тонкая, при этом упругая, за счет чего томаты не склонны к растрескиванию, плодоношение длительное.

За сезон урожайность с квадратного метра участка составляет 9 кг. В процессе ухода кусты необходимо подвязывать.

Томат «Мазарини»:

Кусты среднерослые, их средняя высота составляет 1,2 м. Сорт раннеспелый, плоды созревают на кисти, до 6 штук на каждой.

Томаты красного цвета, по форме округлые с характерным «носиком». 

Кожица гладкая, прочная, не жесткая. Мякоть достаточно плотная, при этом сочная и вкусная.

Сорт имеет хороший иммунитет, ему не страшны непредвиденные капризы погоды.

На квадратном метре участка удается вырастить более 13 кг плодов.

Томат «Розовый мед»:

Кусты слаборослые, не более 70 см в высоту. Побеги нуждаются в подвязке, сорт среднеспелый.

Плоды завязываются на кисти, по 3-5 штук.

Томаты крупные, их средний вес составляет 300 г, однако могут вырасти и настоящие гиганты, массой в 1 кг и даже более.

Плоды имеют насыщенный розовый окрас, их форма сердцевидная.

Мякоть сочная, нежная, многокамерная с небольшим количеством семян. На вкус томаты сладкие.

Кожица тонкая, прочная, однако при нарушении режима полива она склонна к растрескиванию.

На квадратном метре участка вырастает в среднем 15 кг урожая.

Томат «Малиновка»:

Кусты среднерослые, их высота составляет порядка 90 см. Среднеспелый срок созревания.

Сорт крупноплодный, вес томатов варьируется от 200 г до полкилограмма. Окрас томатов малиновый, их форма плоскоокруглая.

Кожица плотная, защищает плоды от растрескивания. Мякоть очень сочная, нежная и малосеменная.

Вкус сбалансированный, сладость дополняется ненавязчивой приятной кислинкой. Сорт имеет хороший иммунитет.

Растения практически не страдают вирусом табачной мозаики и вершинной гнилью.

Из вредителей наибольшую опасность представляют белокрылка и тля.

Кусты устойчивы к перепадам температур, данный неблагоприятный фактор не сказывается на урожайности.

На квадратном метре томатной грядки на протяжении сезона можно вырастить порядка 7 кг плодов.

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