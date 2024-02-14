Итальянцы протестуют против снижения скорости в городах до 30 км в час

11:31 2024-02-14
Итальянцы протестуют против снижения скорости в городах до 30 км в час

Максимальные скоростные ограничения автодвижения становятся характерными во всей Европе.

Власти Болоньи ввели ограничение скорости в городе на 30 километров в час. Все для того, чтобы сделать его более безопасным и “более пригодным для жизни”.

Однако критики этой меры недовольны. Как пишет New York Times, тамошние водители утверждают, что Болонья “замедляется до полной остановки".

Город пополнил группу европейских муниципалитетов, которые за последние несколько лет снизили ограничения скорости вдвое.

Новые правила, действующие в Париже, Брюсселе, Копенгагене и городах по всей Испании, знаменуют собой попытку сократить загрязнение окружающей среды, сократить потребление энергии и не стимулировать использование автомобилей.

Как сообщает Times, мэр Болоньи Маттео Лепоре включил новое ограничение скорости в число предвыборных обещаний, которые помогли ему быть избранным в 2021 году. Говоря о нижнем пределе, он заявил:

“Вождение со скоростью до 30 км в час - часть концепции более демократичного и более устойчивого использования общественного пространства". 

При этом планируется инвестировать средства в развитие велосипедных дорожек и общественный транспорт. По мнению властей, это позволит сократить количество автомобильных выбросов и сделать воздух чище.

Акция в Италии вызвала протесты и петиции некоторых пассажиров о том, что их ежедневные поездки в город и обратно значительно удлинились.

В знак протеста недовольные граждане и таксисты проехали черепашьим шагом в импровизированном параде, громко сигналя клаксонами и перекрывая движение транспорта.

К слову, издание пишет, что в центре Лондона, где в 2020 году была ограничена скорость с 30-ти миль в час до 20-ти миль в час, количество ДТП сократилось на 25-процентов.

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