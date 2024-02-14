В Индии существует настоящий кинотеатр для нищих, который крутит фильмы под мостом

Кинотеатр обустроен под двухэтажным мостом через реку Ямуна, которому уже около 140 лет.
В день его посещает около 100 человек.
Один просмотр стоит 15 центов, это означает, что в день прибыль с предприятия доходит до 15 долларов, что для Индии не самый плохой результат.
Кинотеатр организовали такие же бедняки, которые в складчину купили телевизор.
Место под мостом никому не принадлежит, так что арендную плату взимать некому.
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