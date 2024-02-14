В Крыму ученые вдвое состарили древнейшую сосну: Ранее считалось, что дереву не более 600 лет, но потом выяснилось, что оно начало свой рост еще 1500 лет назад

Ранее считалось, что ему не больше 600 лет, потому что представители данного вида живут примерно столько же лет.
Продолжительность жизни сосны зависит от расстояния от моря: чем дальше, тем дольше.
Но в ходе исследований ученые сумели установить, что сосна Палласа на самом деле намного старше.
Динамика роста дерева по диаметру ствола (на высоте 1,3 метра) показала, что в возрасте 500 лет в оптимальных условиях это расстояние равно 170 сантиметрам.
Однако измерения были иными: диаметр изученного дерева - 186 сантиметров, а окружность его ствола 6 метров,
Следовательно, реальный возраст сосны Палласа 1500 лет.
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