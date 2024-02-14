Mercedes-Benz меняет дизайн для своей линейки электромобилей

Mercedes-Benz готовит большие изменения в линейке электромобилей. Ожидается, что они будут иметь менее обтекаемый дизайн, чтобы привлечь более широкую группу покупателей. А некоторые - откажутся от системы именования, использующей EQ в качестве префикса, пишет Уahoo.com.

Вице-президент компании по инжинирингу Кристоф Старжински рассказал Top Gear, что дизайн - одна из причин, по которой такие модели, как EQE и EQS, продаются не так хорошо, как надеялись руководители.

По его словам, они учитывают отзывы потенциальных покупателей и надеются с учетом требований людей сформировать будущие электромобили. В частности, Concept CLA будут отличать более традиционные пропорции, нежели нынешние модели под брендом EQ.

Старжински отметил, что название EQ сохранится в обозримом будущем, но его получит не каждый автомобиль.

"Наша конечная цель - перейти на полностью электрический привод", - сказал он Top Gear. И добавил, что электрическая версия G-Class, которая должна выйти в ближайшие годы, может стать первой моделью Mercedes-Benz 2020-х годов с батарейным питанием, которой не присвоен ярлык EQ.

Что касается концепта CLA, то его влияние на модельный ряд Mercedes-Benz не ограничится дизайном. Он будет построен на новой модульной платформе под названием MMA.