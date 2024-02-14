Иосиф Сталин до сих пор "охраняет" любимое озеро

11:45 2024-02-14
Иосиф Сталин до сих пор "охраняет" любимое озеро

Красивейшее озеро Рица находится в горной части Абхазии на высоте 950 метром над уровнем моря.

"Сталин до сих пор "охраняет" свое любимое озеро, вот, посмотрите на горы" - считает экскурсовод.

Если поднять голову выше, взглянуть на горы, можно увидеть, как на горизонте и вправду отчетливо виднеется лежащий силуэт.

Достаточно лишь немного включить фантазию - и перед глазами возникают очертания лица с выдающимися бровями и носом, рук и ног.

Чего только не увидишь в путешествиях. Порой природа воплощает даже самые необычные образы - например лежащий на горе Сталин.

Хоть для кого-то это и будет просто очередной байкой.

На некоторых вершинах снега не сходят круглый год. С ними связаны многочисленные легенды здешних мест.

По одной из них Рицей звали юную красавицу. Она жила в лесу с тремя братьями. Как-то раз они отправились на охоту, а девица села на берегу реки и стала петь.

Услышав это, разбойники Юпшара и Гега набросились на Рицу. Вернувшиеся братья попытались догнать бандитов.

Бросив свой меч, один из них преградил поток реки. Бурлящий ручей, вырвавшийся из озера, унес с собой в море преступников.

Полная печали девушка бросилась в глубины водоема, а ее три брата до сих пор неподвижно стоят возле него.

Средняя глубина озера 63 метра, а максимальная достигает 131 метра.

Из-за своей защищенности долгое время про озеро знали только местные жители. На карте оно появилось в 1865 году.

А одна из первых экспедиций добралась сюда только в 1895 году. Географ Николай Михайлович Альбов исследовал вершины массива Ацетук.

Для изучения флоры и фауны водоема была сформирована еще одна группа ученых, под руководством Евгения Морозова — Попова.

В 30-х годах озеро Рица включили в путеводитель по Абхазии Анисимова.

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