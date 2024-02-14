Иосиф Сталин до сих пор "охраняет" любимое озеро

"Сталин до сих пор "охраняет" свое любимое озеро, вот, посмотрите на горы" - считает экскурсовод.
Если поднять голову выше, взглянуть на горы, можно увидеть, как на горизонте и вправду отчетливо виднеется лежащий силуэт.
Достаточно лишь немного включить фантазию - и перед глазами возникают очертания лица с выдающимися бровями и носом, рук и ног.
Чего только не увидишь в путешествиях. Порой природа воплощает даже самые необычные образы - например лежащий на горе Сталин.
Хоть для кого-то это и будет просто очередной байкой.
На некоторых вершинах снега не сходят круглый год. С ними связаны многочисленные легенды здешних мест.
По одной из них Рицей звали юную красавицу. Она жила в лесу с тремя братьями. Как-то раз они отправились на охоту, а девица села на берегу реки и стала петь.
Услышав это, разбойники Юпшара и Гега набросились на Рицу. Вернувшиеся братья попытались догнать бандитов.
Бросив свой меч, один из них преградил поток реки. Бурлящий ручей, вырвавшийся из озера, унес с собой в море преступников.
Полная печали девушка бросилась в глубины водоема, а ее три брата до сих пор неподвижно стоят возле него.
Средняя глубина озера 63 метра, а максимальная достигает 131 метра.
Из-за своей защищенности долгое время про озеро знали только местные жители. На карте оно появилось в 1865 году.
А одна из первых экспедиций добралась сюда только в 1895 году. Географ Николай Михайлович Альбов исследовал вершины массива Ацетук.
Для изучения флоры и фауны водоема была сформирована еще одна группа ученых, под руководством Евгения Морозова — Попова.
В 30-х годах озеро Рица включили в путеводитель по Абхазии Анисимова.
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