Уникальная лиана бокилла трехлистная это растение хамелеон, у которого есть зрение

12:17 2024-02-14
Уникальная лиана бокилла трехлистная это растение хамелеон, у которого есть зрение

Бокилла способна полностью имитировать растущие рядом с ней растения и, вероятно, как то видеть их форму.

Лиана способна видоизменять форму листьев, их цвет, длину стеблей. Это необходимо ей в качестве защитного механизма от вредителей.

Ученые предполагали, что эта способность вызвана горизонтальным переносом генов.

Проведенный эксперимент, когда бокиллу выращивали возле пластиковых растений привел к поразительным результатам.

Растение смогло сымитировать искусственного собрата.

Это ставит вопрос о наличии у бокиллы так называемого зрения, благодаря фоторецепторам на поверхности листьев.

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