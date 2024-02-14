Как быстро высушить мокрую одежду: есть несколько ценных советов

12:21 2024-02-14
Как быстро высушить мокрую одежду: есть несколько ценных советов

Подумайте, есть ли поблизости знакомый, у которого дома сушильная машина с программой быстрой сушки.

Высушите одежду с помощью утюга:

Если нет сушильной машины, то можно попробовать погладить вещи. Только не забудьте проверить, точно ли можно гладить конкретную вещь. Этот способ медленнее, чем предыдущий, зато вещи уже не мятые.

Высушите одежду феном:

Если вдруг у вас нет под рукой утюга, можно использовать фен. Главное, не подносите его слишком близко к одежде, чтобы фен не перегрелся и одежда не пострадала.

Положите одежду на батарею или обогреватель:

Ну и еще один 100%-ный способ легко высушить какие-то вещи даже на работе. Работает этот способ, правда, только зимой. Просто повесьте мокрую одежду на батарею, полотенцесушитель или обогреватель.

Вывод:

Как вы заметили, уже есть несколько способов, как высушить одежду, если вы промокли где-то по дороге. В конечном счете, у ваших знакомых наверняка есть батареи, да и прачечные даже в небольших городах открываются как грибы после дождя.

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